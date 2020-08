Zwarte vlaggen als protest tegen nieuwe weg op Schiermonnikoog

‘Dit is ons kunstproject. De vlaggen zitten vast aan bamboestokken en staan twee meter uit elkaar en in een rij. Ze zijn zwart, dat symboliseert ons gevoel over de plannen van dit college’, vertelt eilander Harm Carrette. Hij is van de actiegroep Vrienden van de Banckspolder.

Zwarte vlaggen in de Banckspolder (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De gemeente wil een nieuwe weg realiseren langs het dorp en het bedrijventerrein aan het Melle Grietjespad uitbreiden. De nieuwe route moet zorgen voor minder verkeersoverlast in het dorp, omdat ook de busremise dan kan verhuizen naar het uitgebreide bedrijventerrein.

Eilanders wachten niet af

Er wordt al een aantal maanden actie gevoerd tegen de plannen. ‘Dit mooie stuk natuur moet weg en het mooie dorpsgezicht verdwijnt’, zegt Tessa Brans, terwijl ze de plek aanwijst waar de weg moet verrijzen. ‘Daar willen ze het nu nog kleine industrieterreintje groter maken. Daar lopen nu onze koeien.’

Tessa Brans laat zien waar de weg en de uitbreiding van het bedrijventerrein moet komen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Ze willen grond onteigenen van ons', sombert ze. 'We hebben een kleine veehouderij en hebben alle grond nodig voor de koeien’, zegt Brans. Ook hebben ze een kleine boerencamping en ze wil geen industrie naast de deur. ‘We hebben al onze grond nodig.’

Ook staat er een protestbord bij de ingang van het dorp (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Over de communicatie met de gemeente is zowel Brans als Carrette niet te spreken. De plannen vielen rauw op hun dak.

Autovrij

‘De gemeente wil het dorp autovrij maken. Dat kunnen ze nooit bereiken, omdat er altijd bestemmingsverkeer zal blijven. Het nut van de nieuwe weg is discutabel. Ze kunnen ook andere kleinere maatregelen nemen die passen op het eiland’, zegt Carrette.

Actievoerder Harm Carrette (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, moet er volgens Carrette betere voorlichting gegeven worden aan toeristen. ‘Mensen denken dat het hier autovrij is, maar het is autoluw. Dat moet meer benadrukt worden.’

Uitleg over de zwarte vlaggen voor de voorbijgangers (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Nog geen reactie gemeente

De gemeente Schiermonnikoog is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd. Wel hebben ze eerder al laten weten met de inwoners in gesprek te willen gaan om de plannen verder uit te werken en te bespreken. Ook zijn de plannen nog niet in kannen en kruiken. Het is een 'denkrichting' die het college wil onderzoeken.

