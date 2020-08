Sauna’s krijgen versoepeling, maar is het de ‘veiligste plek’?

Bij de heropening op 1 juli waren opgietingen nog niet toegestaan. Voorzitter Jos Keizer van de branchevereniging, oud-directeur van Fontana Bad Nieuweschans, heeft zich ingezet voor deze verruiming. Het mag alleen in cabines van minstens tachtig graden Celsius.

Virus binnen een minuut dood

Sauna's mochten eerst geen opgietingen doen, omdat er te weinig kennis was over de verspreiding van het virus door wapperen met handdoeken of waaiers. Volgens Keizer is inmiddels uit onderzoeken gebleken dat het virus binnen een minuut doodgaat bij temperaturen boven de tachtig graden.

'Bij zulke hoge temperaturen ontstaat thermische desinfectie. Eigenlijk is dat al boven de zestig graden. Wij houden voor de zekerheid tachtig aan. Daardoor is er geen veiligere plek om te zijn dan de sauna', zegt Keizer.

VNSWB-voorzitter Jos Keizer (Foto: VNSWB)

Niet claimen

Is een sauna door die hoge temperatuur inderdaad de veiligste plek? Een woordvoerder van het RIVM zegt hierover: 'Dat kun je niet claimen. Het hangt van veel factoren af, zoals de temperatuur en de luchtvochtigheid. Maar als mensen thuisblijven bij klachten en iedereen voldoende afstand houdt, kun je prima naar de sauna gaan.'

Het RIVM en de GGD houden de plekken bij waar besmettingen van het coronavirus tot nu toe plaatsvonden, het is een lijst van bijna dertig plekken. Sauna's staan daar niet bij. Dat wil volgens het RIVM overigens niet zeggen dat er geen besmettingen in saunacabines plaatsvonden. De GGD is gevraagd om de lijst nog verder uit te splitsen.

Van boven naar beneden

Een aantal Groningse wellnessbedrijven gaat gebruikmaken van de versoepeling. Thermen Bad Nieuweschans start deze week weer met opgietingen: 'We hebben het protocol iets aangepast. We wapperen alleen van boven naar beneden. Als er aerosolen in de lucht zouden zijn, verspreiden we die dus niet tussen de gasten', zegt operationeel directeur Lianda van Dam van moederbedrijf Quality Wellness Resorts.

Ondanks de genoemde onderzoeken zie je toch dat gasten zich er minder prettig bij voelen of dat vertrouwen niet hebben Nikki Bouman - De Waterlelie

Sauna 't Dalhuus in Wildervank begint volgende week weer met het 'gaaiten en zwaaiten', zoals het daar heet. 'We gaan het wel wat korter doen en mogelijk ook alleen van boven naar beneden', zegt eigenaar Pieter Hania.

De Waterlelie in Zevenhuizen wacht nog met de opgietingen. Volgens eigenaar Nikki Bouman vinden sommige bezoekers dat nog te riskant. 'Ondanks de genoemde onderzoeken zie je toch dat gasten zich er minder prettig bij voelen of dat vertrouwen niet hebben. Tuurlijk mist men het wel, maar op dit moment wachten we er nog even mee.'

Nikke Bouman van De Waterlelie in Zevenhuizen. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Impact nog niet te overzien

Vanwege de ruim drie maanden durende lockdown moest Thermen Bad Nieuweschans afscheid nemen van enkele tientallen van de 220 werknemers. Volgens Van Dam trekt het inmiddels weer aan: 'Bezoekers weten de weg hierheen weer te vinden. Daarom nemen we nu langzaam personeel aan. De totale financiële impact van het coronavirus is nu nog niet te overzien.'

In Wildervank is nog niet iedere vaste gast weer terug, vertelt Hania: 'Mensen zijn wel wat voorzichtiger, ondanks dat het virus in het noorden betrekkelijk weinig voorkomt. Sauna's hebben vaak een wat oudere doelgroep. Mensen zijn heel erg afwachtend.'

Saunabedrijven moeten sinds de heropening werken met een reserveringssysteem. Om anderhalve meter afstand te houden, draaien bedrijven op de helft van de capaciteit. Ook krijgen bezoekers bij binnenkomst vragen over hun gezondheid. Mensen met klachten mogen niet naar binnen.

Lees ook:

- Coronavirus kost banen bij Thermen Bad Nieuweschans, petitie voor eerdere heropening

- Sauna's en wellnesscentra weer open: 'Hoera, we mogen weer'

- Naar de sauna in coronatijd: slippers tellen en geen opgietingen