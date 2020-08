LTO Noord is blij met besluit Schouten, maar wil veestapel niet inkrimpen

Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord, zei aan tafel in Noord Vandaag dat de melkveehouders erg opgelucht zijn. 'Omdat ze hun dieren gezond kunnen houden en daar hadden ze echt zorgen over. Zeker met deze droge periode.'

Bruins vindt het moeilijk om te zeggen of het feit dat de belangenorganisatie in juli van de onderhandelingstafel met de minister stapte, geholpen heeft in het besluit van Schouten: 'Wat wel zo is, is dat we toen heel nadrukkelijk het statement hebben gemaakt van dit kan niet. Die lobby heeft gewerkt, blijkt vandaag.'

Hoe het stikstofprobleem wel opgelost kan worden, is voor Bruins duidelijk. 'We zeggen al een hele tijd dat we op verschillende manieren kunnen bijdragen. Je kunt maatregelen nemen in stalsystemen, het voeren van je koeien, het langer beweiden van je vee. Dat willen we doen.'

Inkrimpen?

En inkrimpen van de veestapel? 'Nee, daar moeten we niet mee beginnen als er andere maatregelen mogelijk zijn', stelt Bruins. 'Wij kunnen op andere manieren een reductie halen en ik vind dat we daar naar moeten kijken.'

