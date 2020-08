Danny Buijs traint amateurs HS '88: 'Veel talent maar geen scorende spits'

'Uitstappen en schuin terug! Uitstappen en schuin terug! Scoren nu!' Hoofdcoach Danny Buijs van FC-Groningen is woensdagavond tijdens de training van HS '88 minstens zo fanatiek als bij de 'Trots van het Noorden'. Buijs is een liefhebber van het amateurvoetbal, 'al hadden ze het hoofdveld wel even mogen maaien. Zo rolt de bal wel heel moeilijk'.

Ik ben zelf ook opgegroeid in het amateurvoetbal en dat is toch een hele andere wereld dan het profvoetbal Danny Buijs

'Voor deze jongens is voetbal bijzaak in het leven. Ze hebben een drukke baan of een druk gezinsleven en daarnaast proberen ze twee of drie keer in de week met elkaar te sporten. Onder soms niet de meest ideale omstandigheden. Als je dan ziet hoeveel plezier ze er in stoppen en er uit halen, is dat heel leuk om te zien', zegt Buijs.

Verdedigen

De spelers van HS '88 worden niet gespaard. De ene intensieve oefening na de andere moeten ze uitvoeren. Het accent ligt op de verdediging. De spelers moeten meer bewegen tijdens het verdedigen. 'Dit moet je een hele wedstrijd op kunnen brengen', zegt Buijs. 'Dat zijn we niet gewend in Nederland, want we willen vooral aan de bal voetballen, maar het moet wel.'

De spelers van HS '88 doen hun best en proberen de aanwijzingen van Buijs zo goed mogelijk uit te voeren. Wellicht dat ze dit jaar eindelijk kunnen promoveren. Al een paar jaar hikt het team tegen promotie aan. 'Het is heel leuk om een keer mee te maken hoe de trainers op dat niveau trainen', zegt rechtsbuiten Jordan Klopstra.

Middenvelder Frank Stiekema hijgt na de training nog wat uit. Hij heeft zeker wat opgestoken van de training. 'Jazeker. Hoe je moet staan en hoe je het veld breed kan houden. We gaan dat zeker meenemen tijdens dit seizoen.'

Scorende spits

FC Groningen zoekt nog een scorende spits. Buijs en zijn collega's hebben ook in Hoogezand goed rondgekeken, maar ze hebben nog niet gevonden wat ze zoeken. 'Er liep absoluut talent, alleen niet op die positie', lacht Buijs.

