Mogelijk inleverpunten voor plastic afval in Westerwolde

Het gemeentebestuur in Westerwolde wil een proef starten waarbij inwoners afval toch geschieden kunnen inleveren. Het is een optie die wordt overwogen als de oranje containers voor verpakkingsmateriaal verdwijnen in de gemeente.

Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens een commissievergadering. Er werd opnieuw gesproken over het afvalbeleid in de gemeente, waar inmiddels al meer dan een jaar over gesteggeld wordt.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, hebben inwoners van Westerwolde volgend jaar alleen een grijze en een groene container. De oranje container, waar verpakkingsmateriaal in kan, moet dan zijn verdwenen. Dat betekent dat ook het plastic afval in de grijze container moet. Volgens het gemeentebestuur is dat goedkoper.

Proef

Maar oppositiepartijen namen dat eerder niet voor zoete koek aan en wilden dat ook andere alternatieven werden onderzocht. Bovendien willen sommige raadsleden niet stoppen met afval scheiden. Het gemeentebestuur werkt daarom een proef uit waarbij inwoners alsnog plastic afval gescheiden kunnen inleveren.

Het lijkt erop alsof de heer Buigel een cursus oppositie voeren heeft gevolgd, maar het is wel een lightversie Fractievoorzitter Stienus Melis (PvdA)

Ook bleek dat sommige raadsleden nog steeds niet onder de indruk zijn van de onderbouwing van wethouder Henk van der Goot. Raadslid Klaas Buigel (VVD) noemde het ‘giswerk’. Ook gaf de liberaal een sneer naar de coalitiepartijen, die voorstander van het plan zijn. ‘Wat mij op de kleuterschool is geleerd, is dat je je eigen rommel moet opruimen. Daarmee wensen wij de coalitie veel succes en wijsheid toe.'

Bij de coalitiepartij schoot die opmerking in het verkeerde keelgat. ‘Het lijkt erop alsof de heer Buigel een cursus oppositie voeren heeft gevolgd, maar het is wel een lightversie geweest’, aldus fractievoorzitter Stienus Melis (PvdA). Hij vindt dat de liberaal zijn argumenten onvoldoende onderbouwt.

‘A never ending story’

Al meer dan een jaar praat de gemeenteraad over het afvalbeleid in de gemeente Westerwolde. Een eerder plan werd met pijn en moeite aangenomen, maar later bleek dat berekeningen verkeerd waren en contracten nog doorliepen. Het plan werd daarop weer ingetrokken.

In de maanden daarna kwam hetzelfde voorstel terug naar de gemeenteraad, zij het met een paar kleine aanpassingen. Een raadslid van coalitiepartij PvdA is tegen het plan, net zoals de volledige oppositie. En daarmee haalde het plan eerder meermaals geen meerderheid. Raadslid Wilt Meendering (CDA) noemde het: ‘A never ending story’.

Deadline in zicht

Voor januari 2021 moet er een nieuw plan liggen, want de contracten voor volgend jaar zijn al opgezegd. Volgende week komt wethouder Henk van der Goot met een iets aangepast plan, waarin hij ook de proef met het plastic afval verwerkt. Dan gaat de gemeenteraad voor de zoveelste keer stemmen over het afvalbeleid.

