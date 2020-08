Allermooiste dorp Winsum gehuldigd: taart voor alle senioren

Burgemeester Henk Jan Bolding kreeg het bord uit handen van ANWB-directeur Frits van Bruggen.

ANWB-directeur Frits van Bruggen met het bord (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Ik vind het geweldig dat Winsum deze titel heeft gekregen. Ik ben zelf een Groninger, dus ook heel erg trots’, zegt Van Bruggen, die nu in het westen woont maar opgegroeid is in de stad. En dat riekt wel een beetje naar beïnvloeding van de jury. ‘Nee hoor, de juryleden zijn onafhankelijk. De 30.000 stemmen die uitgebracht zijn om de top-5 samen te stellen, zijn dat ook.’

Voor de huldiging is de Boog even tijdelijk afgesloten. Het is namelijk erg druk in het centrum van het dorp. De prijs brengt positieve aandacht met zich mee en veel mensen willen het allermooiste dorp met eigen ogen bekijken.

De vlaggen hangen uit in Winsum (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De ANWB-directeur is verrast door alle aandacht die de verkiezing heeft op geleverd voor het dorp. ‘We hebben dit voor de eerste keer georganiseerd. Dat het zo’n succes is, hadden we niet verwacht. Er gaat vaak aandacht uit naar de grote steden en we wilden nu een keer dorpen in de belangstelling zetten.’

Gebakjes

Even verderop in woonzorgcentrum Winkheem wordt er tijdens het koffie-uurtje taart geserveerd. De taart komt van de ondernemersvereniging, Promotie Winsum en de gemeente. Er is voor gezorgd dat alle ouderen die in verzorgingscentra zitten een gebakje krijgen.

Ouderen in het dorp krijgen gratis gebak (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Hier zitten de mensen die Winsum groot gemaakt hebben tot wat het nu is. En we willen hen ook belonen met deze titel’, zegt Wouter Jansen van de ondernemersvereniging.

‘Wat een ontzettend aardig gebaar. Ik vind het geweldig dat we zo’n mooi dorp hebben. Hier wonen hele fijne mensen’, zegt Johannes Buurma (98), terwijl hij smult van het gebak. ‘Ik heb het allemaal meegemaakt. Hoe het dorp nu een stuk groter en moderner is geworden.'

Winsumer Johannes Buurma (98) (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

In 1949 is hij in het dorp komen wonen. ‘De mensen doen hier alles voor elkaar. In het laatste levensjaar van mijn vrouw hebben onze buren ons fantastisch geholpen.’ Buurma vindt dat tekenend voor het dorp. Het is er volgens hem niet alleen heel mooi qua gebouwen, maar ook de mensen denken om elkaar. ‘En we groeten elkaar allemaal dagelijks. Moi!’

Ook aan de kinderen in het dorp is gedacht. Op basisscholen zijn katoenen rugtasjes als aandenken uitgedeeld, aangeboden door de Wierda-Stichting.

Terug naar de huldiging. Naast het ANWB-bord is ook een nieuw boek uitgereikt. ‘We zijn enorm bezig om Nederland te promoten. Vandaar dat we deze hebben gemaakt’, zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen. In het boek staan de dorpen beschreven die de top-50 hebben gehaald. Met natuurlijk op de cover van het boek Winsum.

Het bord (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

