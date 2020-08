Wooncomplex en huis dreigen Forum te verslaan in verkiezing beste nieuwe gebouw

De verkiezing staat sinds dinsdag online en wordt voorlopig aangevoerd door appartementencomplex De Woldringh aan de Friesestraatweg in Groningen. Ook woonhuis ZwaartGruin in een nieuwbouwwijk in Haren trekt veel stemmen.

Nek-aan-nekrace

Het is een nek-aan-nekrace: woensdag leidde het Harense huis nog, maar donderdagochtend waren de rollen omgedraaid: 477 om 471 stemmen. Het Forum volgt op ruime afstand, met 272 van de 2687 stemmen.

Woonhuis ZwaartGruin in Haren (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

Kansloos geacht

Architect Simone Poel ontwierp het huis in Haren en vindt het een grote verrassing dat haar creatie bovenin de verkiezing meedraait.

'Ik vond het al een eer dat we überhaupt op de website staan. Dat we nu bovenin staan, hadden we echt niet verwacht. Ik dacht dat we kansloos waren. Ik heb het vermoeden dat het Forum uiteindelijk wel gaat winnen. Maar ik geniet wel even van dit moment.'

Het huis dat ze ontwierp voor de bewoners is, zoals de naam al aangeeft, grotendeels zwartgroen van kleur.

We wilden het gevoel dat we bijna buiten wonen Marta Burhardt - Bewoner ZwaartGruin

'We wilden een huis met veel ruimte voor onze twee kinderen, om lekker te kunnen spelen. En ook het gevoel dat we bijna buiten wonen. Daarom hebben we veel ramen en grote ramen', vertelt bewoonster Marta Burhardt. 'Wat het mooiste is? De ruimte in huis. We hebben een vide. Dat voelt erg prettig.'

Architect Simone Poel en bewoonster Marta Burhardt met haar zoontjes (Foto: Niiwino Geertsema/RTV Noord)

Ook bijzonder is het inpandige zwembad. 'Mijn man is orthodontist. Voor hem is het heel belangrijk om in conditie te blijven, voor zijn rug ook. Een eigen zwembad is altijd zijn droom geweest. Wij dachten: waarom ook niet? Simone heeft dat alles zo mooi ontworpen!'

Nog niet eens afgestudeerd

Opvallend is dat de architect pas 28 jaar is en nog niet eens afgestudeerd.

'Er komen zoveel leuke projecten tussendoor dat ik mijn studie steeds op tweede plek zet, wat natuurlijk niet zo verstandig is. Maar daardoor kan ik wel steeds leuke dingen ontwerpen. Over twee maanden hoop ik mijn papiertje wel binnen te hebben.'

Prijsuitreiking

Of Poel de prijs voor het beste nieuwe gebouw van Groningen wint, wordt op 18 september bekendgemaakt in het Forum. De prijsuitreiking vormt het eind van de Groninger Architectuurmaand, waarmee Stichting Dag van de Architectuur Groningen (DAG), architectuurcentrum GRAS en Atelier Stadsbouwmeester aandacht vragen voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving.