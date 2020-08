Broedende zwaluwen vertragen aanleg nieuwe Booneschanskerbrug

De Booneschanskerbrug, die Klein Ulsda met Bad Nieuweschans verbindt, is in slechte staat en moet vervangen worden. Autoverkeer mag op dit moment niet over de brug.

Zwaluwen

Het is al jaren bekend dat de brug aan vervanging toe is. In 2017 gaf Oldambt al aan dat de gemeente de brug wil sluiten en vervangen. Maar door onder andere stijgende bouwkosten en een mislukte aanbesteding ligt de brug er nog steeds troosteloos bij. Grote betonblokken versperren de weg voor autoverkeer. Wandelaars, fietsers en motoren kunnen nog wel gewoon over de brug.

En die situatie zal niet snel veranderen. blijkt uit een brief naar omwonenden. De aannemer: ‘Elke week monitoren wij de activiteit van de zwaluwen. Volgens de Wet natuurbescherming is het verboden om nesten, rustplaatsen en eieren van in het wild levende vogels opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen.’

De aannemer houdt daarom rekening met een vertraging van vijf weken.

Zachte winter?

Oldambtster wethouder Bard Boon streeft ernaar dat het niet zover hoeft te komen. De nieuwe brug zou in februari 2021 klaar moeten zijn. Boon blijft hopen dat die planning overeind blijft.

‘Wij hopen onderweg wat tijd in te halen. Als we bijvoorbeeld geen strenge winter hebben, dan winnen we tijd. Dit is eigenlijk een soort waarschuwing dat de vertraging zóú kunnen, maar ik reken alsnog op februari. Maar dan wel met een slag om de arm.'

Andere opties om de zwaluwen weg te krijgen zijn er ook niet. ‘Wij moeten wachten tot ze zijn uitgevlogen’, zegt Boon.



