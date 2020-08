Zivkovic mag nog niet meetrainen met FC Groningen

Dat zegt Zivkovic' zaakwaarnemer Guido Albers tegen RTV Noord.

'Die toestemming moet eerst geregeld worden, voordat er aan eventuele andere dingen wordt gedacht.'

Drie miljoen

De zaakwaarnemer doelt op een eventuele overgang naar FC Groningen in de vorm van een huurconstructie. Dat de FC Zivkovic koopt, is volgens hem vanwege het prijskaartje uitgesloten. 'Hij is voor drie miljoen naar China gegaan en hij is echt niet minder waard geworden, hoor.'

'Kan zomaar 15 keer scoren'

'Meer kan ik er nu ook niet over zeggen. Laten we eerst zorgen dat hij mee gaat trainen. Hoe Richairo hier zelf in staat? Volgens mij heeft hij hartstikke goed door dat FC Groningen een goede optie is om weer te laten zien dat hij een goeie spits is, Iemand die zomaar 15 keer per seizoen kan scoren.'

Maar daarvoor is volgens Albers dus wel de medewerking van Changchun Yatai nodig. 'Want alles zal binnen de kaders en mogelijkheden van FC Groningen moeten.'

Maandag hebben Albers en Zivkovic met FC Groningen gesproken. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus wil daar geen uitspraken over doen.

Lees ook:

- Richairo Zivkovic keert mogelijk terug op oude nest