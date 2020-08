Omwonenden windpark N33 snappen het niet: 'Funderingen conform vergunning'

De dorpscoöperaties Meeden en Ommelanderwijk en de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee vroegen de gemeenten in het gebied en het Rijk begin deze maand om de bouw van de molens stil te leggen. Volgens de omwonenden waren de funderingen te hoog en zouden ze niet passen binnen het inpassingsplan en de afgegeven omgevingsvergunning.

De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt lieten de Omgevingsdienst Groningen de bezwaren uitzoeken. De bezwaarmakers kregen donderdag een brief met de uitkomsten. 'In verbeeldingen in het inpassingsplan waren de funderingen niet zichtbaar. Echter is dat geen juridische basis voor handhaving', schrijven de gemeenten.

Funderingen mogen boven maaiveld uitsteken

Autoriteiten kunnen de bouw van de molens stil leggen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden in de omgevingsvergunning. Daar is bij de funderingen van de molens van windpark N33 geen sprake van. Die mogen boven het maaiveld uitsteken. 'Er is geen maximumhoogte in de omgevingsvergunning opgenomen voor wat betreft de hoogte van de betonfundering. Er is dan ook geen overtreding geconstateerd en er is geen reden om handhavend op te treden.'

Nogmaals bezwaar?

Secretaris Johan van Dorpscoöperatie Meeden vindt het een vreemde gang van zaken. 'Blijkbaar kunnen we alleen nog bezwaar maken als er iets niet zou kloppen met de tip- of gondelhoogte van de molen. We gaan daar nog naar kijken.'

De bouw van Windmolenpark N33 is in volle gang. Drie van de 35 molens met een hoogte van 200 meter zijn klaar.



