Ook in het rioolwater neemt het coronavirus toe, maar wat zegt dat?

Het idee is eenvoudig: als in het rioolwater het aantal coronavirusdeeltjes toeneemt, dan is er mogelijk een lokale uitbraak van coronabesmettingen op komst. De methode is niet zaligmakend, omdat niet bij iedere coronapatiënt het virus ook in de ontlasting terechtkomt.

Meten is weten

Toch is het zinvol dat het RIVM verder gaat met dit onderzoek en dit ook uitbreidt, zegt Vonk. 'Neem de periode 15 juni - 6 juli. In die periode werd bij ons geen enkele nieuwe besmetting gemeld. Dan vraag je je af of we wat hebben gemist. Maar wat bleek: dit komt overeen met de metingen bij de installatie in Garmerwolde, waar al langer monsters worden genomen. In dezelfde periode werden in het rioolwater geen coronavirusdeeltjes gevonden.'

Net als het poliovirus is ook corona typisch een darmvirus Machiel Vonk - GGD-arts

De onderzoeksmethode is op zichzelf niet nieuw, gaat Vonk verder. 'In gebieden waar in het verleden vaak het poliovirus voorkwam, wordt het rioolwater regelmatig daarop gecontroleerd. Als het poliovirus toch weer wordt gevonden, dan weet je dat je alert moet zijn. En net als het poliovirus is ook corona typisch een darmvirus.'

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedere week worden er nieuwe monsters genomen en opgestuurd naar het RIVM. De gegevens worden gepubliceerd op het coronadashboard. Tot nu toe gaat het om gegevens van tachtig rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Een van de installaties waar in de provincie Groningen wordt gemeten is Scheemda. 'Bij elke 70 kuub water die binnenkomt nemen wij een monster', zegt rayonmanager Alex Heuving van Waterschap Hunze en Aa's. 'Dat blijft in een gekoeld vat zitten, dat wij vervolgens opsturen voor de coronatest.’

In de installatie bij Scheemda wordt het water gezuiverd van zo'n 55.000 huishoudens in onder meer Scheemda, Winschoten en Blauwestad. ‘Hier in Scheemda hebben wij tot dusver geen signalen gevonden die duiden op coronabesmettingen. Volgende week krijgen we weer nieuwe informatie, dan kan het zo weer anders zijn', zegt Heuving.

'Een blijvertje'

Maar wil je echt wat aan dit soort onderzoek hebben, zit er maar een ding op: meer gegevens verzamelen. Daarom wordt het onderzoek dus uitgebreid naar àlle rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons land. Want hoe meer informatie, hoe nauwkeuriger een toekomstige uitbraak van het virus kan worden voorspeld. Hoelang gaat het RIVM hiermee door? Vonk: 'Dit kon wel eens een blijvertje zijn'.

