Vervallen kalkfabriek in Wildervank bood onderdak aan drugscriminelen

De politie heeft een 45-jarige man uit Noord-Brabant aangehouden voor het eerder opgerolde drugslab in Wildervank. Via een gestolen auto kwam de politie de chemiefabriek op het spoor.

De Meihuizenweg in Wildervank sla je eigenlijk alleen in als je er wat te zoeken hebt. De weg loopt dood, aan een kant staan struiken en aan de andere kant ligt afvalbedrijf Suez. In dezelfde straat ontmantelde de politie in 2017 een wietkwekerij.

Helemaal aan het begin van de Meihuizenweg, zo'n honderd meter lopen vanaf het asfalt, ligt een oude kalkfabriek die al minstens vijftien jaar leegstaat. De metershoge schoorsteen is alleen te zien voor de oplettende voorbijganger, zo verborgen is het pand. Prikkeldraadhekken houden iedereen op afstand.

Twee aanhoudingen

In dit pand werd woensdagavond een drugslab opgerold. Wat er precies gefabriceerd werd, onderzoekt de politie nog. Er zijn twee mannen aangehouden: een 45-jarige uit Sint Hubert en een man met brandwonden van chemicaliën. Over zijn identiteit is niets bekend.

Donderdagmiddag is het onderzoek nog bezig. Vanuit de verte zijn agenten zichtbaar. Een vrachtwagen staat voor de poort om het drugsafval te vernietigen. De chauffeur heeft geen idee wat hij straks mee moet nemen.

Een gestolen auto leidde de politie naar het pand. Eenmaal daar krijgen ze het vermoeden dat het mogelijk om een drugslab gaat. Dat blijkt later het geval.

Drugsonderzoek Zwolle

De politie Oost-Nederland heeft de zaak in onderzoek. De Brabander die aangehouden is, wordt ook in verband gebracht met een drugsonderzoek in Zwolle. Daar heeft de politie in mei een vrachtwagen doorzocht, die grondstoffen van drugs bleek te vervoeren.

Er zijn toen drie verdachten opgepakt, maar zij zijn uiteindelijk weer vrijgelaten. Wel kwam de 45-jarige man uit Sint Hubert in beeld als medeverdachte.

Sinds begin dit jaar heeft Meld Misdaad Anoniem een campagne gericht op drugslaboratoria in het buitengebied van Groningen, Friesland en Drenthe. Het aantal tips over drugslabs rukt op: in 2017 werden er acht gemeld in Noord-Nederland, een jaar later waren dat er 23. In 2019 werden er 33 potentiële chemische fabrieken gemeld.

