Joodse gedenkstenen in Haren verdwenen onder laag asfalt

Het voetpad in de straat wordt deze week aan beide kanten vervangen. Volgens verschillende buurtbewoners zag de aannemer tijdens het asfalteren de historische steentjes over het hoofd, waardoor ze onder een laag teer werden bedolven.

Nagedachtenis

Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, zijn stenen die door heel Europa bij huizen zijn geplaatst, waar ooit Joden hebben gewoond die in de Tweede Wereldoorlog zijn verdreven en vermoord.

De eerste steen in de Oosterweg in Haren werden gelegd ter nagedachtenis aan Bella Barentz-de Jong, die in 1943 werd gedeporteerd en vermoord in Sobibor. Op de andere steen staat de naam van Isaäc Barentz, die in 1942 werd gedeporteerd en hetzelfde jaar in Auschwitz werd vermoord.

Zo zag de straat er eerst uit (Foto: Google Street View)

'Nooit mogen gebeuren'

De gemeente Groningen laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat het ongeluk 'nooit had mogen gebeuren'. Volgens de krant schakelt de gemeente zo snel mogelijk een bedrijf in om de fout te herstellen.

