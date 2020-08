Fietsers over aangepaste kruising Helperzoom: 'Dit is zelfs gevaarlijker'

'Op het eerste oog lijkt dit een verbetering', zegt omwonende Clemens Tolboom. 'Er liggen nu drempels en verkeer op de hoofdweg moet stoppen op de plek waar fietsers en voetgangers oversteken. Maar het blijft onoverzichtelijk.'

Haaientanden en drempels

Voor automobilisten die uit de Helperbrink komen, staan haaientanden op de weg. Fietsers en voetgangers hebben daar nu voorrang. Maar als je als fietser vanaf de Helperzoom komt, moet je twee keer stoppen voor het verkeer. Tolboom: 'Bij een van die twee punten staan geen haaientanden of een streep. Dat is echt onduidelijk. De drempels zorgen er wel voor dat automobilisten hier minder hard rijden, maar voor fietsers is het nog steeds een chaos. Soms heb je voorrang, soms niet.'

Soms heb je als fietser voorrang, maar soms ook niet (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Een verkeersregelaar die de weggebruikers vrijdagmorgen helpt, noemt het kruispunt 'verwarrend'. 'Ik vond de oude situatie overzichtelijker.'

Gemeente houdt vinger aan de pols met camera's

De gemeente Groningen laat weten dat ze het kruispunt in de gaten houdt. Woordvoerder Natascha van ’t Hooft: ‘Vooropgesteld: een nieuwe situatie is altijd wennen. Om de verkeersstromen te monitoren, hangen er camera’s. Verder staan er verkeersregelaars. Die blijven in elk geval ook dit weekend en misschien zelfs begin volgende week nog aanwezig.’

Maandag bekijkt de gemeente of aanvullende maatregelen nodig zijn. ‘We doen er alles aan wat nodig is om verkeersgebruikers op een veilige manier over te laten steken.’

