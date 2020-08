Leerling Stadslyceum besmet met corona (update)

Op het Stadslyceum in Groningen is een leerling positief getest op het coronavirus. Dat heeft de school de leerlingen en ouders vrijdagochtend laten weten in een mail.

Volgens de schooldirectie had en heeft de leerling geen klachten, maar heeft deze 'een preventieve test' gedaan omdat een gezinslid tot de risicogroep behoort.

'Hij heeft de test laten doen nadat hij woensdag en donderdag naar school is geweest en het daar toch wat druk vond', zegt een woordvoerder van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG), de koepel waar het Stadslyceum onder valt. De jongen zit intussen in thuisquarantaine.

School blijft open

De middelbare school heeft na overleg met de GGD besloten vandaag gewoon open te gaan. 'Het protocol schrijft voor dat bij een (vermoedelijke) besmetting in de school de GGD ons aangeeft of we extra maatregelen moeten treffen en zo ja welke. Voor ons zijn er geen extra maatregelen nodig', schrijft rector Co Tammeling in de mail van vrijdagochtend.

Nadat er donderdagavond op sociale media al geruchten rondgingen over de besmette leerling, hebben veel mentoren hun leerlingen via WhatsAppgroepen ingelicht.

Leerlingen thuisgehouden

De besmetting heeft bij medewerkers, ouders en leerlingen tot ongerustheid geleid. Meerdere ouders hebben hun kinderen vrijdagochtend thuisgehouden.

Eén van hen zegt: 'Wij hebben onze twee kinderen vanochtend afgemeld. Onze dochter zegt zich onveilig te voelen: bij leswisselingen is het ontzettend druk in de school en staan de leerlingen hutje-mutje op elkaar. Het overheidsbeleid staat dat weliswaar toe voor jongeren, maar zij zegt het krom te vinden. Een halfjaar lang heeft ze haar best heeft gedaan om afstand te houden, terwijl in de school iedereen op elkaar gepakt staat.'

Bron- en contactonderzoek

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen laat weten dat het volgens de landelijke richtlijnen van het ministerie niet nodig is om de school te sluiten.

De GGD is inmiddels bezig met een bron- en contactonderzoek, om in kaart te brengen met wie de besmette leerling contact heeft gehad. 'Daarbij maken we, zoals gebruikelijk, onderscheid tussen vluchtige contacten en nauwe contacten. Bijvoorbeeld medescholieren met wie de besmette leerling in de pauze heeft opgetrokken of samen les mee heeft gehad', aldus de woordvoerder.

GGD bekijkt situatie op school

Openbaar Onderwijs Groningen zegt dat zij de GGD vrijdagochtend bovendien heeft verzocht om de situatie in het Stadslyceum te komen bekijken. 'Dan moet je denken aan de drukte in de gangen, de looproutes en dergelijke. De school heeft daarbij natuurlijk de landelijke richtlijnen opgevolgd, maar die zijn natuurlijk heel generiek.'

Het eerdere bericht is geactualiseerd met reacties van de GGD/Veiligheidsregio Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen.