Brandbrief over homogeweld in azc's: 'Lhbt-units moeten beleid worden'

'We zijn er klaar mee met hoe wordt omgegaan met geweld tegen lhbt'ers in asielzoekerscentra (azc's)', zegt Sandro Kortekaas uit Groningen, voorzitter van het LGBT Asylum Support. Want die aanpak faalt, zegt hij.

Vandaar dat hij vrijdag een brandbrief deed uitgaan naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie & Veiligheid). Daarin pleit hij (opnieuw) voor speciale woonunits voor lhbti'ers in azc's. Vooral transgenders zouden daar baat bij hebben. 'Speciale lhbti-units moeten vast beleid worden', vindt Kortekaas.

60 meldingen van geweld

Sinds juni waren er niet minder dan zestig meldingen van geweld tegen lhbt'ers in azc's. 'Daar schrokken we zelf van, van dat aantal', zegt Kortekaas. Eén van de meldingen was de mishandeling van een Nigeriaanse vrouw, die op verjaardagsvisite was bij een vriendin in een azc in Gilze. Zij werd na een ruzie overgoten met kokend water. Homofobie zou aan de mishandeling ten grondslag hebben gelegen.

Bijna al die meldingen hebben te maken discriminatie tegen lhbt'ers. We hebben echt een dieptepunt bereikt Sandro Kortekaas - voorziter

Kortekaas: 'Nou moet ik wel zeggen dat het incident in Gilze heel extreem was. Maar bijna alle meldingen hebben te maken discriminatie tegen lhbt'ers. We hebben wat betreft de bescherming van deze groep echt een dieptepunt bereikt.'

De stichting van Kortekaas moeten geweldmeldingen tegenwoordig doorzetten naar Bureau Veiligheid. 'Maar we krijgen nooit een terugkoppeling van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)', zegt Kortekaas. 'We weten dus ook niet of er iets mee gedaan wordt.'

Speciale units in Ter Apel

In Ter Apel staan al sinds 2016 speciale units voor lhbt'ers. 'Dat hebben we destijds na gesprekken met de staatssecretaris voor elkaar gekregen', zegt Kortekaas. 'Alleen: het is geen vast beleid geworden. En dat moet wel. Het moet overal in Nederland gelijk zijn. Want het kan toch niet zo zijn dat als iemand wordt overgeplaatst naar een azc waar lhbt-units niet zijn toegestaan de hele onveilige situatie voor die persoon weer van voren af aan begint?'

Als je iemand beschermt, dan moet die bescherming continu zijn Sandro Kortekaas

Want dat werkt niet, zegt Kortekaas. 'Als je iemand beschermt, dan moet die bescherming continu zijn.'

Bovendien, zegt de Groninger, en dat geldt ook voor Ter Apel: 'Als het druk is in een azc, maar er is nog wel een plekje vrij in een lhbt-unit, dan wordt die gewoon bezet.'

Regenboogvlag naar buiten

Dat was bijvoorbeeld aan de hand in oktober vorig jaar, toen vanwege ruimtegebrek plotseling hetero's in de beschermde wooneenheden voor lhbt'ers werden geplaatst.

'Die units voor lhbt'ers zijn inmiddels weer terug', zegt Kortekaas, maar dat betekent niet dat in het azc in Ter Apel nu alles koek en ei is.

'Begin augustus', zegt Kortekaas, 'hadden we een azc pride tour. Op de dag dat we Ter Apel aandeden, vond daar een incident plaats, waarbij COA-medewerkers een regenboogvlag naar buiten hebben gegooid. Bewoners van een azc mogen zich niet identificeren met land, geloof of geaardheid, zeiden ze op het moment zelf. Maar om het zichzelf mogen identificeren gaat het lhbt'ers nou juist!'

'Klaar mee'

Naar buiten toe, zegt Kortekaas, communiceerde het COA overigens dat de vlag werd verwijderd vanwege de brandveiligheid. 'Typisch.'

'Want dit is dus wat er vanuit het COA continu gebeurt. Ze proberen constant niet naar buiten te laten komen hoe er daadwerkelijk wordt omgegaan met deze groep. En daar zijn we gewoon klaar mee.'

Het COA kon vrijdagmiddag nog niet reageren.

