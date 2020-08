Zo komt de nieuwe basisschool in Engelbert eruit te zien

Het ontwerp voor de nieuwbouw van openbare basisschool De Driebond in Engelbert is bekend. Dorpsbewoners krijgen de kans om er tijdens een inloopavond op 14 september hun zegje over te doen.

Architectenbureau vector-i uit de stad Groningen tekende voor het ontwerp, dat uit drie kandidaten is gekozen. Klein Engelbert heet het, 'want de nieuwbouw wordt een nieuw dorpje voor de kinderen'.

'Zin in'

‘Nu de plannen steeds meer vorm krijgen, kunnen we binnenkort onze leerlingen en leerkrachten ook betrekken bij de ontwikkeling van ons nieuwe schoolgebouw. Dat is, zeker ook voor onze leerlingen, een leuk, bijzonder en leerzaam traject waar we veel zin in hebben’ , zegt schooldirecteur Wieke Zondervan.

Van twee naar één locatie

Het was lang onzeker of de school, die aanvankelijk twee locaties had (in Ruischerbrug en Engelbert), behouden kon blijven voor het dorp. In juni 2018 gaf de gemeente Groningen groen licht voor nieuwbouw op één plek, bij het multifunctioneel centrum (MFC) in Engelbert.

De gemeente Groningen moet nog een besluit nemen over de vergunning.

