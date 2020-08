GGD maakt zich zorgen om corona in azc: 'We vinden nog iedere dag besmettingen'

'In het algemeen gaat het in Groningen relatief goed, maar om zo'n asielzoekerscentrum maak ik me wel zorgen', zegt Peter Jorna van de GGD. 'Dat zijn de haarden.'

Vinden iedere dag

Begin deze week werd vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangegeven dat het erop leek dat het virus onder controle was. Maar dat blijkt niet waar. 'Als er besmettingen bij komen, dan moet je concluderen dat mensen te dicht op elkaar zijn en dat het virus zich heeft verspreid', zegt Jorna. 'We vinden nog iedere dag besmettingen.'

In totaal wonen er zo'n 350 mensen in het asielzoekerscentrum. Om verdere verspreiding te voorkomen, moeten besmette en potentieel besmette bewoners gescheiden worden van de rest van de bewoners van het azc. Jorna: 'Afstand houden is daar soms moeilijk, maar die extra faciliteit om mensen van elkaar te scheiden gaat ons helpen om de verspreiding stop te zetten.'

Niet meer risico

Bang dat het coronavirus zich verder verspreidt in en rondom Delfzijl is de GGD niet. 'De mensen in Delfzijl lopen net zo veel risico als ieder ander in de samenleving. Iedereen moet zich dus goed aan te maatregelen houden en zich laten testen bij klachten.'

