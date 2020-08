LTO Noord komt in het geweer tegen geitenstop in Het Hogeland en Westerwolde

Deze geitenstop houdt in dat er geen nieuwe geitenhouderijen mogen komen in de twee gemeenten. De drie al bestaande geitenbedrijven in elk van deze gemeenten mogen niet uitbreiden.

Longontsteking

Het Hogeland en Westerwolde hebben dat een tijd geleden al besloten, omdat uit onderzoek was gebleken dat omwonenden binnen een straal van twee kilometer van een geitenboerderij vaker longontsteking hebben dan anderen. Onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, moet uitwijzen of er daadwerkelijk een verband is. Dat onderzoek is naar verwachting in 2022 klaar.

Westerwolde en Het Hogeland wilden niet wachten op de uitkomst van dat onderzoek, en hebben onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' een geitenstop ingesteld. Die maatregel moet nu officieel in de bestemmingsplannen worden vastgelegd, en die gelegenheid grijpt LTO Noord aan om bezwaar te maken.

In de stad loop je ook meer kans op longontsteking. Het is ondernemertje pesten Lammert Westerhuis - LTO Noord

'Waarom nu al maatregelen nemen terwijl het onderzoek nog niet is afgerond?', vat Westerhuis de bezwaren samen. 'In de stad loop je ook meer kans op longontsteking. Geitenhouderij is een mooie manier voor jonge boeren om nog te kunnen starten, en dan worden ze op deze manier gedwarsboomd. Ik ben het daar niet mee eens.'

Geen relatie

Westerhuis vervolgt: 'Het is ondernemertje pesten. En als straks blijkt dat er geen relatie bestaat tussen longontsteking en de geiten? Denkt u dat de maatregel dan wordt teruggedraaid? Ik denk het niet.'

