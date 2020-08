Lonneke Uneken klaar voor thuis-NK: 'We vliegen er met z'n zessen in'

Lonneke Uneken in actie in het Vlaamse land (Foto: George Deswijzen/Boels Dolmans)

Komend weekend staat op en rond de VAM-berg in Wijster het NK wielrennen op het programma. Voor Lonneke Uneken uit Veendam is dat eigenlijk een thuiswedstrijd.

Los van het feit dat Wijster vanuit de Parkstad makkelijk aan te rijden is, traint ze er namelijk ook nogal eens. 'Het is immers de enige noemenswaardige beklimming hier in de buurt', zegt ze over de 'berg' die 'maar liefst' 4800 centimeter hoog is. 48 meter dus.

Voelt niet lekker

Dat mag dus nauwelijks de benaming 'berg' hebben. Maar onderschat het niet, zegt Uneken. 'Berg, dat klinkt lekker, maar dat voelt niet lekker, zeker als je er gedurende zeventien rondjes twee keer per rondje overheen moet.'

Ik denk dat we heel blij mogen zijn dat de organisatie z'n nek heeft uitgestoken door dit NK te organiseren Lonneke Uneken

Het zal - vanwege het coronavirus - een heel bijzonder NK worden, beseft ze. Er zal namelijk slechts een handjevol toeschouwers staan. 'Normaal is het geweldig als het publiek rijen dik staat, maar ik denk dat we nu heel blij mogen zijn dat deze organisatie z'n nek heeft uitgestoken door dit NK te organiseren.'

Regelmatige getest

Zelf voelt ze zich in het peloton veilig genoeg. 'We worden regelmatig getest', zegt ze. 'Afgelopen week nog weer twee keer, daarvoor in het buitenland ook regelmatig. Daarmee proberen we het risico zo klein mogelijk te houden.'

Ik hoop dat ik er in de finale nog bijzit. En als dan op de finish de handjes omhoog kunnen, zou dat helemaal mooi zijn Lonneke Uneken

Uneken rijdt bij de ploeg Boels-Dolman. Dat is een sterke ploeg, met daarin onder anderen Olympisch kampioene Anna van der Breggen en voormalig wereldkampioene Chantal Blaak. Betekent dat dat ze in dienst van die twee moet gaan rijden?

Niet direct, zegt ze. 'We zijn in de breedte erg sterk. We vliegen er gewoon in met z'n zessen, en dan zien we wel hoe de koers loopt.'

Droom

Hoe dat er uitziet in haar droom? Uneken: 'Ik hoop dat ik er in de finale nog bijzit. En als dan op de finish de handjes omhoog kunnen, zou dat helemaal mooi zijn.'

