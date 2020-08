Stadslyceum neemt maatregelen om drukte in te dammen

Het Stadslyceum in Groningen grijpt in om de drukte in de school te beperken. Volgens rector Co Tammeling kan de anderhalve meter afstand niet overal in het gebouw gegarandeerd worden.

De school neemt extra maatregelen nadat vrijdagochtend bekend werd dat een leerling donderdag positief testte op het coronavirus. Tijdens de eerste vier lesdagen van het schooljaar bleek afgelopen week dat het soms erg druk was in de smalle gangen van het oude schoolgebouw aan de Nieuwe Sint Jansstraat. 'Leerlingen staan hutje-mutje op elkaar', zei een ouder.

Elke dag blijven klassen thuis

De schooldirectie heeft dat ook geconstateerd en wil nu een kleiner aantal leerlingen in de school hebben. Vanaf maandag blijft elke dag een ander leerjaar thuis. 'Op maandag alle klassen 4, op dinsdag de klassen 5, enzovoort', zegt Tammeling.

'Op die manier kunnen we kleine klaslokalen waar de anderhalve meter tussen leerling en leraar niet kan worden gewaarborgd vrijspelen en de knelpunten oplossen.' Leerlingen onderling hoeven volgens de RIVM-richtlijnen niet anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Honderden leerlingen minder

Volgens de rector scheelt de maatregel dagelijks zo'n 250 tot 300 scholieren in het pand. De leerlingen die thuis moeten blijven, krijgen huiswerkopdrachten mee. 'Online onderwijs is geen optie: de tijd om dit goed in te richten is te kort', meent Tammeling.

Eind volgende week wordt bekeken hoe het verder moet.

De extra maatregel is genomen nadat de GGD vrijdag op verzoek van de schooldirectie is gaan kijken naar de situatie op het Stadslyceum.

Veel bezorgde reacties

Tammeling vernam donderdagavond via social media de geruchten over een besmetting op zijn school. 'Dan ga je bellen en krijg je de bevestiging. Vandaag hebben we een heleboel mailtjes gehad van ouders en leerlingen die zich zorgen maken en vroegen of het wel vertrouwd was om naar school te gaan. Ook personeelsleden waren natuurlijk bezorgd, maar iedereen was er vandaag', vertelt hij.

De schooldirectie heeft geen moment overwogen om de school te sluiten: 'In dit soort situaties kun je alleen maar afgaan op de experts: als de GGD zegt dat er geen beletsel is om open te gaan, dan moeten we daar op vertrouwen. Als ouders het daar niet mee eens zijn, dan verwijs ik ze door naar de GGD. Wij maken de adviezen en richtlijnen niet, die geven wij slechts door.'

Begrip, maar verzuimen mag niet

De rector zegt niettemin begrip te hebben voor alle zorgen. 'Aan de andere kant: formeel is er wel een leerplicht. En angst is geen reden om te verzuimen.' De rector kan niet zeggen hoeveel leerlingen vrijdag absent waren: 'Dat had vandaag ook niet echt prioriteit, dat was vooral de communicatie richting de ouders en leerlingen.'

Voor zover Tammeling weet, gaat het goed met de besmette scholier. 'De leerling zegt geen klachten te hebben gehad, maar zou alleen uit voorzorg een test hebben laten doen.' De leerling zit inmiddels in quarantaine. Dat geldt ook voor medeleerlingen die met de scholier in één klaslokaal hebben gezeten.

Vaker besmettingen

Van meer besmettingsgevallen is volgens de rector vooralsnog geen sprake.

'Maar we zullen de komende tijd vaker in onze scholen besmette leerlingen meemaken, daar moeten we mee dealen. Dat heb ik de ouders en leerlingen ook kenbaar gemaakt in de mail die ik heb gestuurd.'



Lees ook:

- Leerling Stadslyceum besmet met corona