Besmette asielzoekers Delfzijl gaan naar Musselkanaal

De met corona besmette bewoners van het asielzoekerscentrum in Delfzijl verhuizen naar het binnenkort te openen asielzoekerscentrum in Musselkanaal. Het gaat in totaal om een groep van ongeveer vijftig personen, die in quarantaine worden geplaatst.

Met de verhuizing wil de GGD de bewoners van elkaar scheiden, in de hoop de uitbraak van het virus in te dammen. In de opvanglocatie in Delfzijl is het lastig geworden om de besmette personen apart te houden van de niet-besmette bewoners. Zaterdag werd duidelijk dat er nog eens vier bewoners van het azc in Delfzijl besmet zijn met het coronavirus. De groep, die in Musselkanaal onderdak krijgt, moet in hun eigen woonruimte blijven en mag het terrein niet af. Er worden daarom hekken om het azc in Musselkanaal geplaatst.

Het azc in Musselkanaal wordt komende woensdag officieel weer geopend. De noodquarantaine in Musselkanaal is tijdelijk en wordt uitsluitend voor de besmette bewoners van het azc uit Delfzijl gebruikt.

Alle 34 kinderen die in het azc in Delfzijl verblijven, gaan voorlopig niet naar school. Inmiddels is bij 29 bewoners van het azc in Delfzijl vastgesteld dat zijn besmet zijn met het coronavirus en elf personen zijn inmiddels hersteld. Er zijn in totaal 125 bewoners getest. De GGD monitort de situatie nauwlettend en heeft ook bij verschillende medewerkers van het azc in Delfzijl testen afgenomen. Geen van hen bleek besmet te zijn.