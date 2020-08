De worstenmakerij van André Hofman is weer open: 'Ik ben apetrots'

Op donderdag 22 november 2018 vloog de boel aan de Papierbaan in Winschoten in de brand. Er was geen redden aan.

Drama

'Dit is een drama voor ons', zegt Hofman op archiefbeelden. 'Zoiets wens je niemand toe, en dan overkomt het jezelf. Waar ben ik in beland, denk je dan.'

Maar, zo horen we Hofman ook zeggen, op de vraag wat nu: 'Kop d'r veur. Opstaan en weer weer doorgaan.'

Ik ben niet iemand die in een hoekje gaat zitten. Volledige inzet, daarmee kom je het verst André Hofman - worstenmaker

En zo geschiedde. Hij zette de schouders eronder, om zijn zaak weer letterlijk vanaf de grond af op te bouwen. Dat dat, ook nog eens ondanks corona, gelukt is, strekt hem tot trots, zei hij vrijdagmiddag, terwijl de heropening van zijn bedrijf werd opgeluisterd met een tien meter lange worst.

Apetrots

'Ik ben apetrots', zegt hij. 'Het is ook een mooie dag. De kinderen zijn er bij. Toch voelt het een beetje dubbel.'

Dat laatste heeft dan te maken met de coronacrisis. 'We zijn anderhalf jaar, zeven dagen per week, keihard bezig geweest om de zaak weer op te bouwen. En ineens konden we niks meer doen.'

Niet in een hoekje

Nu is het dan toch gelukt. 'Ik ben niet iemand die in een hoekje gaat zitten kniezen', zegt Hofman, die altijd is blijven lachen. 'Gewoon volledige inzet tonen, daar kom je het verst mee.'

