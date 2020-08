Bezoek Wiebes en Ollongren resulteert nog niet in concrete afspraken

De twee ministers praatten op het provinciehuis in Groningen met Groningse bestuurders van provincie en aardbevingsgemeenten. Het was de eerste keer na de zomervakantie dat iedereen bij elkaar zat. Ollongren sprak later op de dag apart nog in Zuidwolde met burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland.

Neuzen in dezelfde richting

Voor de zomer was er juist onenigheid tussen Groningen en Den Haag. Dat ging toen over het updaten van de bouwnorm. Een gesprek in klein comité heeft er naar het schijnt toe geleid dat de neuzen weer in dezelfde richting staan. Het feit dat voorgaande overleggen vanwege de coronamaatregelen via een videoverbinding werden gehouden, hielp volgens betrokkenen ook niet mee.

Een van de zaken waar knopen over moeten worden doorgehakt, is hoe er om moet worden gegaan met mensen wiens huis uiteindelijk toch niet versterkt hoeft te worden. 'Het gaat erom hoe Groningers beter uit deze situatie komen', zei commissaris van de Koning Rene Paas voor de zomer.

Veel gepraat

Het overleg van vrijdag was volgens Ollongren constructief. 'Er is veel werk te doen. Wij willen dat die versterking veel beter gaat dan hij ging en daarvoor is overleg nodig.'

Feit is wel dat er al jaren heel veel wordt gepraat. Op de vraag wanneer de inwoners nu écht resultaat gaan zien, zegt Ollongren: 'Dat is ons doel. Ik wil dat mensen resultaat zien en weten waar ze aan toe zijn. We moeten afspraken maken om er voor te zorgen dat mensen perspectief krijgen.'

Vergeet me niet

Het verwijt dat Haagse politici meer dan eens krijgen, is dat ze Groningen gauw zijn vergeten zodra ze weer in de auto naar Den Haag zitten. Dat is volgens Ollongren niet waar. 'Voor mij is Groningen en het versterken van huizen en het perspectief bieden aan mensen, een van de belangrijkste dingen die ik moet doen als minister. Dat vergeet ik niet.'

In de eerste week van september krijgt het gesprek van vrijdag een vervolg. Als de voortekenen niet bedriegen, zou dat het moment moeten zijn waarop er concrete afspraken worden gemaakt.

