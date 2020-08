Overwinningsplein baalt van overlast zwervers en verslaafden, PvdD stelt vragen

'Er is winkeldiefstal, ruzie en alcoholgebruik. Dat laatste resulteert weer in geschreeuw en gejoel. Op het winkelcentrum hebben we daar echt hinder van.'

'Je moet ze in de gaten houden'

Ook de eigenaar van de boekhandel op het plein zegt dat er overlast is. 'Je moet ze in de gaten houden, het zijn altijd dezelfde meiden die komen', zegt hij. 'Er is zeker wat aan de hand, al heb ik er in mijn winkel niet heel veel last van.'

'Ze halen kledingbakken leeg'

Voor Bongertman is de maat wel vol. Hij vertelt dat zwervers de kledinginzamelbakken leeghalen, en toont in een bosje verderop de plek waar twee van de zwervers leven. Het ligt er vol met vuilniszakken, blikken bier en er staat een geïmproviseerde tent.

Rotzooi in de bosjes langs de Henri Dunantlaan, vlak bij het Overwinningsplein (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Midden in de nacht

Bongertman, die in de buurt woont, wordt er soms 's nachts ook wakker van. 'Overdag zie je ze niet, maar in de middag komen ze tevoorschijn. Ze gaan drinken, de drugsdealers komen eraan, het is net een magneet.'

' Zo zit er een groepje van een man tien, waar we echt last van hebben.'

Handhaving nodig

Bongertman vindt dat er meer gehandhaafd moet worden door de politie. 'Als ik iets doe wat niet mag, krijg ik een bekeuring. Als je dat als zwerver, alcoholist of dakloze doet, moet er ook gehandhaafd worden.'

'Stadstoezicht mag best wel eens wat gaan doen', vindt de eigenaar van de dierenspeciaalzaak. 'Men woont gewoon in de bosjes. Er mag best eens wat opgeruimd worden, wat gesnoeid worden. En dan is het probleem denk ik best snel over.'

Verplaatsing

Bang dat het probleem zich verplaatst naar andere plekken is Bongertman niet. 'Laat ik dan egoïstisch zijn, dan is het niet meer mijn probleem', zegt hij.

'We weten dat dit soort problemen erbij horen in een grote stad. Als iedereen een beetje overlast ervaart, is dat acceptabele. Maar dat acceptabele is overschreden. Het wordt tijd om het in proporties terug te brengen.'

PvdD stelt vragen

De Partij voor de Dieren heeft inmiddels vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Groningen over de situatie. ‘Verslaafden hangen regelmatig rond in de avonduren, waarbij veel alcohol wordt genuttigd. Dat zorgt voor zwerfvuil, met alle gevolgen van dien voor dieren en natuur’, zegt raadslid Terence van Zoelen.

‘De situatie doet denken aan de overlast die in het verleden rondom de 'gele loper' heeft plaatsgevonden’, zegt Van Zoelen. De gele loper is de route tussen de brug bij het Groninger Museum en de Vismarkt.

Verschuiving

‘We willen weten of het college zicht heeft op hoe lang de overlast al gaande is, en of er mogelijk een verschuiving heeft plaatsgevonden van overlast vanuit de binnenstad.’

Burgemeester en wethouders beraden zich op de situatie. Zij komen later met antwoorden op de vragen van de Partij voor de Dieren.