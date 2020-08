Arjen Robben tevreden over eerste minuten: 'De kop is eraf'

Vrijdag besloot Robben in overleg met de staf van FC Groningen om zaterdag zijn eerste minuten te maken. De voormalige aanvaller van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München speelde het eerste half uur. Hij werd vervangen door Ramon Pascal Lundqvist.

Wedstrijdspanning

'Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen en kijk met een goed gevoel terug. Het is leuk om de wedstrijdspanning weer te ervaren', aldus de aanvaller. 'De kop is eraf en nu is het zaak om verder te bouwen. Hopelijk kan ik binnenkort weer minuten maken.'

Ik hecht totaal geen waarde aan wat er goed of slecht gaat. Het gaat om het algehele gevoel Arjen Robben

Het gaat Robben vooral om het terugkrijgen van het 'algehele gevoel'. 'Ik hecht ook helemaal geen waarde aan wat nou goed of slecht is gegaan.'

Fysiek prima

Robben voelde zich fysiek prima na z'n eerste 30 wedstrijdminuten.

'Ik ben blij dat ze erop zitten', zegt hij. 'Nu moeten we dit gaan uitbreiden. We zullen best nog wel eens een hobbeltje tegenkomen, waardoor ik misschien even een wedstrijd moet overslaan. Maar ik doe gewoon mijn best.'

Niet geërgerd

'Het was gewoon leuk', vervolgde Robben. 'Hier doe je het ook voor. Het belangrijkste is nu om fit te blijven.'

En nee, geërgerd aan z'n medespelers had hij zich niet. 'Natuurlijk is er een verschil in kwaliteit, maar het is nou ook weer niet zo dat ik zo maar bij een amateurclub terecht ben gekomen natuurlijk.'

1-1 gelijkspel

FC Groningen speelde met 1-1 gelijk tegen Almere City. Beide doelpunten vielen voor rust. Lundqvist scoorde de gelijkmaker voor FC Groningen.

Lees ook:

- Robben maakt rentree bij FC Groningen