Besmette asielzoekers per bus naar Musselkanaal, voorste vier rijen leeg

Bovendien moet iedereen achterin instappen en dragen zowel de asielzoekers als de buschauffeur een mondkapje. 'Op die manier zorgen we ervoor dat er tijdens de rit naar Musselkanaal niemand besmet raakt', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen.

Vrijwillig in quarantaine

Alle vijftig asielzoekers die in Musselkanaal in quarantaine worden geplaatst, doen dat vrijwillig, zegt de woordvoerder. ‘Ze snappen heel goed wat er aan de hand is. Mocht er wel aanleiding toe zijn, dan kan een besmet persoon met een beschikking worden gedwongen om binnen te blijven. Maar dat is nu niet aan de orde.'

Om te voorkomen dat mensen het terrein af gaan plaatst het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) uit voorzorg wel hekken bij het azc. Omwonenden van het azc in Musselkanaal zijn door de Veiligheidsregio geïnformeerd over de komst van de asielzoekers.

Medewerkers azc negatief

Geen van de medewerkers van het azc in Delfzijl, die in sommige gevallen met de besmette asielzoekers werkten, is positief getest.

Personeel dat in het azc in Delfzijl met besmette mensen werkte, hoeft daarom niet preventief in quarantaine. 'Als iemand wel klachten krijgt, moet die zich snel laten testen', zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Eén van de drie bussen van Drenthe Tours staat klaar om de 50 asielzoekers naar Musselkanaal te brengen. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Volgens regiomanager Corina Deekens van het COA dragen medewerkers sinds de uitbraak in het azc medische mondkapjes, handschoenen en een wegwerpschort.

In het azc in Musselkanaal draagt personeel straks hetzelfde beschermende materiaal.

Gezin ziet alleen elkaar

Gezinsleden mogen in Musselkanaal alleen elkaar zien. Ze leven gescheiden van andere bewoners, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Bovendien worden alle asielzoekers regelmatig door de GGD getest.

Musselkanaal zou woensdag opengaan

Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal zou komende woensdag officieel worden heropend, nadat het in 2018 dicht ging. Zolang er besmette asielzoekers in quarantaine zitten, worden er geen andere asielzoekers naar Musselkanaal overgebracht.

