Slechts om een deel van azc Musselkanaal staan hekken, 'bewoners stonden buiten te roken'

Van Mastrigt spreekt van 'een vergissing'. 'Toen ik het hoorde heb ik onmiddellijk contact opgenomen met het COA. Maandagochtend worden meer hekken geplaatst.'

Mensen stonden te roken

'Zaterdagavond stonden mensen aan de achterkant van het pand te roken', zegt de burgemeester. 'Dat kan niet de bedoeling zijn. Rondom het hele pand moeten hekken staan.'

Dat er hekken om het pand staan, is een eis van de gemeente Stadskanaal. Het doel ervan is dat bewoners die niet in isolatie zitten, zo nu en dan een luchtje kunnen scheppen. 'Vooral voor kinderen is dat belangrijk', zegt burgemeester Van Mastrigt.

Mensen gaan alleen naar buiten met de mensen met wie zij de hele dag samenleven. Bewoners uit verschillende gezinsverbanden zien elkaar niet om de kans dat iemand besmet raakt zo klein mogelijk te houden.

De hekken staan er ook om ervoor te zorgen dat inwoners van Musselkanaal het terrein niet op kunnen.

Zondagsrust

De hekken worden pas op maandag geplaatst in verband met de zondagsrust. 'Die is voor veel mensen in Musselkanaal belangrijk. We willen niet dat er op zondag vrachtwagens met hekken door het dorp rijden', zegt de burgemeester.

Het COA laat weten 'te kijken wat er verder aan hekwerk nodig is. Uitgangspunt is en blijft dat men niet van de locatie af kan', zegt een woordvoerder.

17 dagen

De asielzoekers die tijdelijk in Musselkanaal wonen, blijven er maximaal 17 dagen. Daarna wordt het centrum gereinigd en wordt het gebruikt als regulier asielzoekerscentrum.

