'Oude bioscoop Hereplein moet podium amateurkunst worden'

Het gezelschap van GOOV repeteert in het pand en heeft bij de gemeente Groningen een plan ingediend om het monumentale gebouw permanent voor de amateurkunst geschikt te maken.

‘Lang geleden heb ik hier films gezien en toen dacht ik al: wat zou dit een mooi pand zijn om iets moois mee te doen voor de amateurkunsten’, vertelt voorzitter Carst Buissink van GOOV enthousiast. ‘Een plek voor koren, muziektheater, dans, muziekkorpsen, noem maar op.’

Dit is een plek waar veel ruimte is, je decors kunt bouwen en kostuums kunt maken Carst Buissink - Voorzitter GOOV

GOOV Muziektheater bestaat sinds 1928 en is de laatste jaren vooral bekend van succesvolle musicals over Bommen Berend, Jacques d’Ancona en Aletta Jacobs. Het gezelschap heeft geen eigen repetitieruimte en moet bij iedere nieuwe productie op zoek naar een onderkomen. Begin dit jaar kwam GOOV zo in het oude Forum terecht.

Groninger Amateur Podium

Het pand aan het Hereplein bevalt zo goed, dat het gezelschap onder de noemer Groninger Amateur Podium (GAP) al met een plan is gekomen om amateurpodiumkunst een vaste plek te geven in de voormalige bioscoop.

‘Het zou heel mooi zijn als we in Groningen voor de amateurkunsten een plek zouden krijgen waar we altijd kunnen oefenen', vindt Buissink. 'Dit is een plek waar veel ruimte is, je decors kunt bouwen en kostuums kunt maken. Bovendien hoef je niet iedere keer door een ander deel van de stad te zwalken op zoek naar een plekje waar je je hobby kunt uitoefenen’, licht Buissink toe.

Gemeentelijk eigendom

De voormalige Camera-bioscoop deed tot eind 2019 dienst als filmhuis van het Groninger Forum en ook werden er geregeld evenementen georganiseerd. Met de opening van het Forum aan de Grote Markt kwam het gebouw leeg te staan. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door het anti-kraakbedrijf Carex.

De eerste gesprekken zijn geweest en daar hebben we veel informatie gekregen waar we het verder mee kunnen uitkristalliseren Carst Buissink - Voorzitter GOOV

GOOV Muziektheater kan in ieder geval tot eind dit jaar gebruik maken van het pand voor de repetities van voorstelling De Producers, die eind december in de Stadsschouwburg in Groningen in première moet gaan. Maar als het aan Buissink ligt, blijft het gezelschap ook daarna gebruik maken van het gebouw.

Smeltkroes van amateurkunst

‘Als het plan lukt, is er hier iedere dag van de week reuring. Dan wordt hier gerepeteerd, decors gebouwd en kostuums genaaid. En mensen kunnen hier stage lopen, bijvoorbeeld van Minerva of van het MBO’, somt de voorzitter op. Overigens wil GOOV niet als enige gezelschap gebruik maken van het pand. In de ogen van de voorzitter wordt het pand een smeltkroes van amateurkunst.

‘Ik denk dat alle amateurverenigingen er profijt van hebben. Ik stel me voor dat wij gebruik maken van bijvoorbeeld trompettisten van de studentenmuziekvereniging BRAGI, of dat een ander toneelgezelschap gebruik maakt van onze decors.’

Realistisch plan?

Buissink heeft al contact gehad met de gemeente over het ambitieuze plan. ‘De eerste gesprekken zijn geweest en daar hebben we veel informatie gekregen waar we het verder mee kunnen uitkristalliseren. Samen gaan we kijken hoe realistisch het plan is', zegt hij, al is de mening van Buissink op voorhand al wel duidelijk. ‘Ik denk dat er heel veel behoefte aan zo’n plek is en het zou mooi zijn als het hier in het oude Forum zou kunnen.’

