Gedupeerde roeivereniging ziet toekomst zonnig in met nieuwe boten

Voorzitter Nathalie Folkers is blij met de gift. 'We hebben een C2x en een C4x-boot gekregen. De eerste kregen we van de stichting Jonkheer Rhijnvis Feith. De tweede boot is een gift van de stichting Mauritsfundatie. In de C2x kunnen twee mensen zitten met een stuurman of -vrouw. In de C4x kunnen vier mensen roeien met een stuurman of -vrouw.'

Een zeecontainer doet tegenwoordig dienst als clubhuis van Neptunus (Foto: Michiel Tuik)

Zeecontainers

Bij de brand ging tweeënhalf jaar geleden zowel het complete clubhuis als alle dertig boten in vlammen op. Inmiddels staat er aan de oever van het Damsterdiep een tijdelijk gebouw, dat voor een groot deel uit zeecontainers bestaat. Ook de boten liggen opgeslagen in zeecontainers.

'Dankzij crowdfunding hebben we al een paar boten kunnen kopen. We hopen ooit weer een complete vloot te hebben, maar omdat we beperkte bergruimte hebben, kijken we goed naar welke boten we echt nodig hebben', besluit Folkers.

Lees ook:

- Roeivereniging is stap dichter bij nieuw onderkomen na brand

- Vier maand na verwoestende brand bij Neptunus 'We kunnen weer roeien!'

- Politie: brand bij roeivereniging Neptunus in Delfzijl moedwillig aangestoken