Opeens vijftig (mogelijk) besmette asielzoekers naar Musselkanaal: van schrik naar solidariteit

Maria Sanders was tot 2018 CDA-raadslid in Stadskanaal, nu is ze bestuurslid van Dorpsbelangen. Ze steekt haar eerste reactie over de komst van de besmette asielzoekers niet onder stoelen of banken. 'Dat kan niet en dat mag niet, dat is helemaal verkeerd', dachten we.

'Je moet hier niet een bus vol coronapatiënten naartoe brengen', dacht Sanders toen ze het hoorde. 'Het was immers de bedoeling dat vanaf woensdag 'gewone' asielzoekers naar Musselkanaal zouden komen, niet zieke. Maar', zegt ze, 'als je even nadenkt, denk je ook: die mensen moeten óók een plek hebben.' Het lijkt een 180 graden-draai, en dat is het volgens Sanders ook.

Ontzettend geschrokken

Ook waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA) schrok in eerste instantie van het bericht. 'Het dorp Musselkanaal is ontzettend geschrokken en ongerust over de plaatsing van deze mensen. Mijn eerste reactie was: wat maak je me nu?'

Mijn eerste reactie was: wat maak je me nu? Yvonne van Mastrigt - Burgemeester Stadskanaal

'Hoe kan het nou dat je willens en wetens besmette mensen naar een dorp brengt waar geen enkele besmetting is?', vroeg ze zich af. 'Dat kan toch niet zo zijn?'

Er zijn voor inwoners

Dat Van Mastrigt de komst van de besmette en mogelijk besmette asielzoekers niet kon tegenhouden, werd haar snel duidelijk. 'Ik had die positie niet, de Veiligheidsregio heeft hierin de leiding. Die heeft dit met het COA afgesproken. Dan rest als burgemeester de rol om er te zijn voor je inwoners.'

'Tegelijkertijd hebben we ook een verantwoordelijkheid met elkaar om de besmettingen in de hele provincie in te dammen. De situatie in Delfzijl is onhoudbaar geworden. Dan is solidariteit ook op zijn plaats.' Die solidariteit is er wel onder een aantal voorwaarden. 'Het dorp wordt maximaal beveiligd. Er zijn klokje rond vier beveiligers. Bovendien staan er hekken rond het pand waar de asielzoekers zitten', legt de burgemeester uit.

Alleen aan de voorkant zijn hekken geplaatst (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Rust rond pand

Rond dat pand is het zondagmiddag, ruim een halve dag nadat de asielzoekers hun intrek in het gebouw hebben genomen, rustig. De meeste gordijnen zijn dicht, een enkel zonnescherm hangt naar beneden. Zo nu en dan steekt iemand zijn of haar hoofd om het gordijn. Diegene ziet weinig meer dan hekken, een ongebruikte tafeltennistafel en twee beveiligers.

Spoedvergadering

Machteld Luijken, fractievoorzitter van de lokale SP, neemt even later een kijkje bij het pand. 'Ik wil hier wel geweest zijn voor ik een mening kan vormen.' Vrijdagavond, rond 21.30 uur, kreeg ze opeens telefoon. 'Of ik een half uur later nog in een spoedvergadering kon, vroeg de griffier. Eerst dacht ik dat het ook wel zaterdagochtend had gekund, maar toen hoorde ik het nieuws', zegt ze.

Ik snap het wel dat mensen schrikken als er opeens bussen vol coronapatiënten deze kant op komen Machteld Luijken, SP-raadslid

'Ik begrijp de angst van de bevolking', gaat Luijken verder. 'Er is veel vergrijzing, er wonen hier veel ouderen. Corona is veelal langs ons heen gegaan en ik snap het wel dat mensen dan schrikken als er opeens bussen vol coronapatiënten deze kant op komen. Voor de asielzoekers is het ook verschrikkelijk om verkast te moeten worden. Als ze binnen de hekken blijven, moet het goed komen.'

De hekken aan de voorkant van het pand stelden Luijken aanvankelijk gerust. Aan de achterkant van het pand staan ze echter niet. 'Een vergissing', volgens burgemeester Van Mastrigt. De hekken worden alsnog geplaatst. In verband met de zondagsrust gebeurt dat maandag.

Geen stap buiten Musselkanaal

SP-fractievoorzitter Luijken is blij met die mededeling en verwacht dat het dorp geen last gaat krijgen van de aanwezigheid van de asielzoekers.

'Als je ervan uitgaat dat mensen de benen nemen, vind ik de zorg terecht. Maar als we ervan uitgaan dat deze mensen goed geïnstrueerd zijn en binnen blijven, is de angst niet reëel. Dan gaan de mensen over zeventien dagen de bus weer in en hebben ze geen stap buiten gedaan in Musselkanaal.'

Geen hekken aan de achterkant van het azc (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Zeventien dagen

Die zeventien dagen zijn in Musselkanaal, net als de zondagsrust, heilig. Met een verzoek om te verlengen hoeft het COA niet bij burgemeester Van Mastrigt aan te komen.

'Dan moet het COA op zoek naar een andere plek. Ik heb een heel harde afspraak gemaakt met de Veiligheidsregio en het COA. Na zeventien dagen wordt het pand leeg opgeleverd. Na de schoonmaak gaan we doen wat we met het dorp hebben afgesproken: namelijk de normale exploitatie van het asielzoekerscentrum ter hand nemen.'

Lees ook:

- Slechts om een deel van azc Musselkanaal staan hekken, 'bewoners stonden buiten te roken'

- Besmette asielzoekers per bus naar Musselkanaal, voorste vier rijen leeg