Donar tevreden over coronatest in MartiniPlaza

Voor secretaris Gert-Jan Swaving waren de overwinningen op de Denen een beetje bijzaak. Hij voelde af toe priemende ogen van toezichthouders in zijn rug, maar de test om onder het oog van een klein aantal toeschouwers te basketballen in de Expohal van MartiniPlaza pakte goed uit.

Instructies

'Mijn indruk is dat het publiek heel goed wist wat er van hun verwacht werd', vindt Swaving.

Het publiek heeft goed geluisterd naar de instructies Gert-Jan Swaving, secretaris Donar

'Daarnaast hebben ze goed geluisterd naar de instructies van onze vrijwilligers. In mijn beleving is het heel goed gegaan. Als de wedstrijd wat spannend werd, merkte je wel dat er wat meer geluid ontstond. Dat automatisme moet er een beetje uit.'

Gejuich uit den boze

De fans werden er nadrukkelijk op gewezen dat er wel geklapt mocht worden, maar dat geschreeuw en gejuich uit den boze was. Donar hoopt binnenkort ook een oefenwedstrijd te spelen op de manier zoals ook de competitiewedstrijden gaan plaatsvinden. Of dat binnen afzienbare tijd mogelijk is hangt af van de evaluatie na het testweekend.

'We hebben zaterdag meteen na afloop geëvalueerd met onze medische staf en wedstrijdcoördinator over wat er goed en slecht is gegaan', licht Swaving toe. 'We hebben al een aantal kleine dingen aangepast en hebben nog een lijst waar we de komende weken naar gaan kijken, ook omdat we hier in een kleinere setting zitten dan in de middenhal.'

Bepaalde dingen die in de Expohal niet logisch zijn, zijn dat in de middenhal misschien wel, meent hij. Swaving: 'En dan zitten we daar hopelijk met zeven- à achtmaal zoveel mensen als vandaag.' Het aantal fans zal dan vermoedelijk op zo'n vijftienhonderd liggen.

Spannend tot het einde

Op zaterdag en zondag werden niet meer dan circa tweehonderd toeschouwers in de Expohal toegelaten. Zij die erbij waren, zagen twee attractieve oefenwedstrijden. Beide duels bleven ook spannend tot het einde van het vierde kwart.

In de wedstrijd van zondag stond Donar bij rust met 51-37 achter. Met veel aanmoedigingen met handgeklap en heel af en toe verbale aanmoedigingen van het publiek, strijd en een uitblinkende Will Moreton werd er uiteindelijk nog gewonnen met 75-71.

De Amerikaan werd topscorer met 23 punten. Die titel moest hij zaterdag nog delen met Jarred Ogungbemi-Jackson, toen Donar met 74-72 won van de Deense tegenstander.

Lees ook:

- Donar wint nipt in coronaproof Martiniplaza

- Donar speelt Champions League-kwalificatie op neutraal terrein

- Thomas Koenis komend seizoen aanvoerder Donar