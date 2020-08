Expeditie 1,5 meter: drieduizend liter melk weggespoeld

‘Tot ons grote verdriet en frustratie vanochtend de politie op bezoek gehad’, meldt Janneke Postma uit Oldekerk op Facebook. De melktank van het boerenbedrijf van Postma is door onbekenden opengedraaid. Hierbij is drieduizend liter melk verloren gegaan.

Om Postma en haar vriend Jeen de Jong een hart onder de riem te steken, is Expeditie Grunnen-presentatrice Leonie Albers naar Oldekerk gereden. ‘Van ons hoeft dit verder geen wereldnieuws te worden’, vertelt De Jong. ‘We willen gewoon dat de dader zich meldt’, laat hij weten.

