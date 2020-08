Door de mand: Kees Vlietstra mijmert over carrièreswitches

Lekker dan. Ze hebben me verdomme in de A3 gezet. Woest was mijn jongste zoon toen hij de e-mail van de korfbalclub Nic. had gelezen met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Belachelijk toch pap?, ging hij door. En Toon staat in de A1, terwijl ik tien keer beter als hem kan schieten.

Dit was niet het moment om zoonlief grammaticaal te verbeteren dus liet ik hem maar even uitrazen. Had met hem te doen. Voelde zijn teleurstelling en boosheid. Wilde hem troosten, maar voordat ik maar iets kon zeggen, stampte hij de trap al op richting zolder. Naar zijn eigen ingerichte fitnesszaal. 'Laat ze de tering krijgen. Ik ga trainen.'

Iets anders. Zaterdag maakte Arjen Robben eindelijk zijn eerste minuten in het shirt van FC Groningen. Hij speelde een half uur mee in de oefenwedstrijd tegen Almere City. Professioneel stond de wereldster na afloop voor de camera. Mooiste interview was toch met Hans Kraaij jr. Robben vertelt op het einde van het gesprek dat hij weer is gaan voetballen omdat hij de FC wil helpen. En dan gaat het niet om de seizoenkaarten en de shirtjes, maar om wat er op het veld gebeurt.

Mooie uitspraak van Robben. Blijft toch nog steeds fantastisch. De grote Arjen Robben weer bij FC Groningen. Verheug me echt op de competitie. Heb als seizoenkaarthouder inmiddels bericht van de FC gehad voor welke thuiswedstrijden ik sowieso ben ingeloot. Ben met PSV, Ajax, Heerenveen, Feyenoord en FC Twente niet geheel ontevreden. Kon minder.

Tuurlijk is Robben niet komen helpen om seizoenkaarten én shirtjes te verkopen, maar het is wel een fijne spin-off voor de FC. Het schijnt dat er naast de duizenden Arjen Robben-shirts, er welgeteld twee tricots van andere spelers zijn verkocht. Henk de Haan heeft een shirt van provinciegenoot Daniël van Kaam aangeschaft en het andere FC Groningen-shirt zonder rugnummer 10 is van Bart van Hintum. Gekocht door Bart van Hintum zelf.

Terug naar het interview van Kraaij jr. met Robben. Mooie laatste vraag van Hansie Hansie:

-'Zit je officieel nu weer op voetballen?'

Arjen lacht: 'Ja, ik zit er weer bij'

Op een sport zitten. Mooie uitdrukking. Op voetbal zitten. Op korfbal zitten. Op turnen zitten. Op zitvolleybal zitten. Na vijftien jaar in Nic.5 te hebben gespeeld gaf Edwin aan dat hij ging stoppen met korfballen. Hij deed dat in een prachtige speech van twee zinnen: 'Ik ga van korfbal af. Ik ga op barbecueën'.

Tot slot nog even terug naar afgelopen woensdag. Jongste zoon boos omdat hij in de A3 zit. Ik maakte me zorgen. Hij is de laatste weken dagelijks te vinden op het nieuwe prachtige basketbalveldje achter de Europaparkhal. Basketballen tot de zon onder gaat. Met en tegen wildvreemden. Bloedfanatiek. Hij vindt het fantastisch.

Toen woensdag het slechtnieuwsbericht kwam heb ik echt even gedacht dat hij een carrièreswitch zou gaan maken. Van korfbal af en op basketbal. Had dat als werknemer van de korfbalbond natuurlijk nooit toegestaan, gewoon even weer een weekje opsluiten in de kelder, maar kon me zijn gevoel wel voorstellen.

Een dag later moest hij trainen met zijn nieuwe team, de A3. De woede was wat gaan liggen. In de auto naar de training luisteren we naar Radio Noord. Ter hoogte van de Euroborg pakt hij zijn telefoon. 'Hé pap, ik heb ook een berichtje gezet in de groepsapp van de A3. Zal ik het voorlezen?' Ik knik. Hou mijn hart vast. Hij begint te lezen:.

'Hallo allemaal, ik vind korfbal steeds minder leuk worden en andere dingen steeds leuker, dus heb lang zitten denken over wat ik nou wil en ben er eigenlijk achter dat er maar één ding is wat korfbal weer leuk maakt.. Dus we gaan weer gemengd douchen.'