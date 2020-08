Jochem Kamphuis moet internationaal debuut uitstellen

Maar Slovenië heeft sinds vrijdag een reisbeperking ingesteld voor reizigers uit Nederland, omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland is toegenomen. Er geldt momenteel kleurcode oranje in het land en dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen mogen plaatsvinden. Daarnaast wordt een strikte thuisquarantaine gehanteerd van veertien dagen.

Prachtige week

'Je hebt natuurlijk een prachtige week gehad met de Europa Leaguefinale. Daarna kijk je natuurlijk enorm uit naar je debuut als scheidsrechter. Het was fantastisch geweest om in de voorronde van de Champions League te beginnen. En als je dan een dag van tevoren hoort dat het door corona niet doorgaat, dan is dat flink balen. Ik was al echt bezig met de opbouw naar die wedstrijd toe', vertelt Kamphuis.

De 34-jarige arbiter kreeg de mededeling toen hij maandagmorgen samen met Siemen Mulder uit Uithuizen onderweg was naar Amsterdam om op corona getest te worden. Mulder zou vierde official zijn bij het duel. De test is een standaardprocedure voor scheidsrechters die in het buitenland gaan fluiten.

Begin dit jaar ontving Kamphuis z'n FIFA-badge. Vanaf dat moment kon hij aangesteld worden als internationaal arbiter. Kamphuis zou eerder dit jaar gaan fluiten bij een internationaal Onder 19-toernooi en een interland voor spelers onder 21 jaar. Ook toen gooide corona roet in het eten.

Zelf fluiten

Afgelopen vrijdag was Kamphuis nog VAR bij de finale van de Europa League tussen Inter en Sevilla. Het shirt met handtekeningen van alle betrokken arbiters is er getuige van. Vanaf het begin van het duel moest hij als VAR alle zeilen bijzetten.

De medaille als beloning voor de arbitrage bij de Europa League finale (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

'We zaten met acht man in een ruimte. Vier mensen van de techniek en vier scheidsrechters. Daar heb ik dan de leiding over. Vanaf het eerste fluitsignaal is iedereen druk bezig, want er gebeurde zoveel. Je krijgt zoveel input, dat moest ik wel eerst even filteren en aangeven wie ik wilde horen en welke beelden ik terug wilde zien zodat we de de juiste beslissingen konden nemen of konden ondersteunen.'

Kamphuis heeft nog idee wanneer hij wel zijn debuut kan maken als internationaal scheidsrechter. 'Waarschijnlijk gaat er wel wat voor in de plaats komen. Het is afwachten hoe het allemaal gaat. Ook vanwege alle inreisbeperkingen door corona.'