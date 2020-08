Oorzaak van knal in Delfzijl en Farmsum is nog een raadsel (update)

Het is nog onduidelijk wat de knal heeft veroorzaakt die zondagavond rond kwart voor elf is gehoord in Delfzijl en Farmsum.

Tjerk Roels belde maandagmorgen naar de redactie van RTV Noord met de vraag of wij wisten waar die knal vandaan kwam. 'Ik ging om half elf naar bed en ik lag er net in toen ik die knal hoorde', zei Roels op Radio Noord.

'Ik dacht eerst aan onweer, maar het flitste helemaal niet. Het was ook maar één knal', zegt Roels. 'We hebben hier wel eens een lichte aardbeving gehad, maar dit was anders. Een straaljager die door de geluidsbarrière gaat, kan ook niet, want dan moet je toch ook het lawaai van de straaljager horen. Ik heb zoiets nog nooit eerder gehoord; het was heel apart.'

Meer meldingen

En Roels weet zeker dat hij niet heeft gedroomd. 'Mijn hond schrok zich ook rot.' Bovendien zijn er meer meldingen binnengekomen bij RTV Noord. Zo belde ook Pieter Haan uit Delfzijl Noord. 'Zeker heb ik die knal gehoord. Ik kijk er alleen niet meer van op', zegt hij. 'Met enige regelmaat gaat hier een dikke knal af. Ik associeer het toch met vuurwerk. Maar dit was wel een extra dikke knal.'

Aardbeving, ontploffing of straaljager?

Een aardbeving lijkt uitgesloten. Volgens het KNMI was de laatste beving in onze provincie op 21 augustus. Die had een kracht van 0.7 op de schaal van Richter en het epicentrum lag in Veendam.

Was er dan misschien iets gaande op het Chemiepark in Farmsum? Zowel het Chemiepark als de provincie Groningen, die op de hoogte gebracht moet worden van bijzonderheden op het Chemiepark, weet van niets.

Een straaljager dan? Een woordvoerder van Vliegbasis Leeuwarden laat weten dat de Nederlandse Luchtmacht geen trainingsvluchten maakt op zondagavond. Een buitenlandse partner die door het luchtruim is gegaan, lijkt haar ook zeer onwaarschijnlijk: 'maar ik ga het navragen', is haar antwoord.

Van Delfzijl tot in Friesland

Ondertussen vragen ook bezoekers van de facebookpagina van RTV Noord zich af wat de knal veroorzaakt heeft. Mariska Groenewold zegt: 'In Leermens gehoord.. Ik dacht aan vuurwerk, maar er was niks te zien in de lucht'. Jemke Haakma laat weten dat de knal ook in Friesland te horen was. Dit geldt eveneens voor het noordoosten van de stad Groningen. Hemmo Hoving: 'Wij hebben het gehoord in Lewenborg, inderdaad één knal'. Esther Wieringa de Haan uit Delfzijl schrijft: 'Ook gehoord, maar was niet de eerste keer. Ik denk toch aan stevig knalvuurwerk'.

Wij blijven zoeken naar de oorzaak van de knal. Weet jij iets meer, bel dan 050 - 31 88 288.

Dit bericht is aangevuld met de reacties van Pieter Haan uit Delfzijl Noord, het Chemiepark in Farmsum, de provincie Groningen, Vliegbasis Leeuwarden en bezoekers van onze facebookpagina.