Mensen trotseren vier hekken om afgesloten spoorwegovergang over te steken

De kruising van de Waterloolaan met de Verlengde Willemstraat in Stad is afgesloten, omdat er steeds meer treinverkeer moest passeren. Er komt op termijn een tunnel voor fietsers en voetgangers. Maar de aanleg kan pas beginnen als de verdiepte zuidelijke ringweg in gebruik is genomen. Dat staat gepland in 2024.

Op de Esperantokruising ligt een spoorwegovergang (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Tot die tijd moet het verkeer omrijden. ProRail heeft hekken geplaatst om te voorkomen dat mensen toch de kruising oversteken. Als je de kruising en het spoor wilt oversteken, moet je over vier hekken klimmen. Toch zien buurtbewoners mensen die die gok wagen.

Zorgen over spoorlopers

Spoorbeheerder ProRail maakt zich zorgen over de gevaarlijke situatie. 'We maken ons altijd grote zorgen bij deze spoorlopers', zegt woordvoerder Aldert Baas.

'Dat ze dat doen heeft zoveel impact. Machinisten die zich rot schrikken. Je wil niet weten wat dit met een machinist doet. Het veroorzaakt hinder voor het treinverkeer en de reizigers. Bovendien brengen deze mensen zichzelf in gevaar.'

'Kies gewoon voor de tunnel'

Volgens Baas is het ten strengste verboden om langs en over het spoor te lopen. 'Door over hekken te klimmen doen mensen dit willens en wetens en dat mag gewoon niet. Dat staat ook in de Spoorwet. Ik snap best dat, nu de kruising er niet meer is, mensen een eindje om moeten. Maar kies gewoon voor de Helperzoomtunnel. In de toekomst komt er weer een oversteek terug aan de Esperantolaan, maar nu is het even niet anders', aldus de woordvoerder van ProRail.

