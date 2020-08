Musselkanaal bedaart na gesprek met gemeente over besmette asielzoekers

Het dorp werd zaterdag overvallen door het nieuws dat met corona besmette asielzoekers naar het leegstaande asielzoekerscentrum in Musselkanaal werden gebracht. Voorzitter Dirk Kloen van de Ondernemersvereniging was afgelopen zaterdag nog woedend, maar is weer bij zinnen.

Wel mee leven

‘We hebben duidelijk te horen gekregen dat het eenmalig is’, stelt Kloen. ‘Ook kregen we te horen dat er geen nieuwe instroom bijkomt, mochten er in Delfzijl nieuwe coronagevallen zijn. Het is voor 17 dagen en geen dag langer. Daar kunnen we wel mee leven.’

Kloen kreeg dat maandagochtend te horen in een gesprek met burgemeester Yvonne van Mastrigt (PvdA) en wethouder Goziena Brongers (CDA).

Afgelopen zaterdag was Kloen nog erg boos. ‘Ja, je wordt overvallen. Ik stond zaterdag in de winkel en dan krijg je opeens telefoon. Dit was heel abrupt en je weet eigenlijk niet wat je overkomt. Ik kon merken dat de gemeente er zelf ook mee zat.’

Duidelijke voorwaarden gesteld

Dat erkent Maria Sanders, voorzitter van Dorpsbelangen, die ook bij het gesprek aanwezig was. ‘Er zijn duidelijke voorwaarden gesteld. Er moet vandaag nog een hekwerk geplaatst worden en er moet nog een infrastructuur van eten en drinken worden geregeld.’

Kloen hoopt dat het de komende dagen goed gaat met de besmette asielzoekers in Musselkanaal. ‘Je moet vertrouwen hebben in de instanties die erover gaan, maar we tellen de dagen wel af. Heel eerlijk: we hadden ze liever ergens anders gezien. Maar nu het zover is, moet je vertrouwen hebben in de mensen van de Veiligheidsregio en het COA.’



Lees ook:

- Opeens vijftig (mogelijk) besmette asielzoekers naar Musselkanaal: van schrik naar solidariteit

- Slechts om een deel van azc Musselkanaal staan hekken, 'bewoners stonden buiten te roken'

- Besmette asielzoekers per bus naar Musselkanaal, voorste vier rijen leeg