Vuurwerkdiscussie laait op: 'Geen vuurwerk maar lichtshow boven Groningen'

GroenLinks wil dat de stadsbestuurders een plan maken waarin een vuurwerkvrije jaarwisseling staat beschreven. De overige coalitiepartijen lijken daar vooralsnog niet voor te porren.

Dit jaar nog geen verbod

Dat vuurwerkvrije plan ontbreekt volgens fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks op dit moment.

'De burgemeester heeft eerder gezegd dat er een totaalverbod moet komen op consumentenvuurwerk. Dan moet er ook een stevig plan liggen.'

De politica verlangt niet dat er komende jaarwisseling al een lokaal verbod op het afsteken van vuurwerk wordt ingesteld. 'Dat kan niet omdat de ambtenaren zich volle bak op corona hebben gericht', zegt ze met realiteitszin voor de huidige situatie.



Lichtshow als alternatief

GroenLinks in Groningen ziet al langere tijd het consumentenvuurwerk graag verdwijnen tijdens oud en nieuw. Als alternatief zag de partij een centrale vuurwerkshow wel zitten.

'Het plan ligt klaar en wij kunnen er geld voor vrijmaken, maar met zo'n show heb je alsnog luchtvervuiling. Daarom zien we liever geen vuurwerkshow meer, maar een lichtshow met drones en lasers.'



Groningen vuurwerkvrij? 'Nee'



De overige coalitiepartijen, PvdA, ChristenUnie en D66, lijken vooralsnog niet te porren voor de vuurwerkplannen van GroenLinks. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord.

'Vuurwerkvrije zones vinden wij prima', laat Wieke Paulusma namens D66 desgevraagd weten. 'Oud en nieuw is voor velen een feest. Al het vuurwerk verbieden is niet wat wij willen, zo werkt het niet. We moeten het verbod overigens ook niet van bovenaf opleggen, maar moeten in gesprek gaan met de bewoners. Als GroenLinks de stad vuurwerkvrij wil maken, dan zeggen wij nee.'

Een lokaal verbod instellen zorgt voor verwarring als er geen landelijk verbod is Gerben Brandsema - ChristenUnie



Den Haag is aan zet



PvdA en ChristenUnie kijken vooral naar de rol van Den Haag. 'Als je in een bepaalde plek een verbod op het afsteken van vuurwerk instelt, dan kan je het vuurwerk nog wel elders kopen. Op die manier is een afsteekverbod een stuk moeilijker te handhaven', zegt PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff. Hij wil vooral actie wil zien in Den Haag.

'Het moet landelijk geregeld worden. En als dat niet gebeurt, is het maar de vraag of het lokaal handhaafbaar is.'



'Een lokaal verbod instellen zorgt voor verwarring als er geen landelijk verbod is', zegt Gerben Brandsema (ChristenUnie). 'Wij zijn wel voor een landelijk verbod. Daarom moet het in Den Haag worden opgepakt. Een landelijk verbod zou voor helderheid en duidelijkheid zorgen.'

Het kabinet besloot eerder dit jaar een landelijk verbod in te stellen op knalvuurwerk en vuurpijlen.



Aftelmoment op Vismarkt



Komende woensdag praat politiek Groningen over de komende jaarwisseling. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) heeft aangegeven dat er in elk geval geen centrale vuurwerkshow komt, behalve in Ten Boer. Wel komt er een aftelmoment op de Vismarkt in Groningen. En net als vorig jaar telt de gemeente meerdere vuurwerkvrije zones.

Het is overigens nog niet zeker of de vuurwerkshow en het aftelmoment doorgaan. Dat hangt af van de coronaregels op dat moment.



