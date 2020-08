Studentenbonden voeren dinsdag actie tegen hoge huren studentenkamers

De actie is onderdeel van een landelijk protest dat deze week in vijf studentensteden in Nederland wordt gevoerd. De actie begint maandag in Wageningen, waar tenten worden opgezet. Op een bord staat hoeveel een studentenkamer van hetzelfde aantal vierkante meters kost.

Hoe de actie er in Groningen precies uitziet, wil LSVb-voorzitter Lyle Muns nog niet kwijt. 'Anders gaat de verrassing eraf. Maar ook in Groningen staan borden.'

Voor de actie hebben de Groninger Studentenbond, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en jongerenvakbond FNV Young & United de handen ineen geslagen.

Tekort drijft prijzen op

Volgens de initiatiefnemers zijn kamerhuren van 400 euro redelijk, maar in Amsterdam en Utrecht is een huur 700 euro per maand of hoger geen uitzondering. Ook in Groningen komen dergelijke excessen voor, weet Muns. Vanweghet tekort aan studentenwoningen kunnen particuliere verhuurders en huisjesmelkers de prijzen enorm opdrijven.

'Sinds 2017 zijn de kamerprijzen landelijk gezien met 12 procent gestegen en ze waren al hoog', stelt Muns. 'Kamers slokken een steeds groter deel op van het studentenbudget. Sinds de invoering van het leenstelsel is het bijna niet meer mogelijk om zonder schulden af te studeren. Alleen als je veel werkt of als je ouders alles betalen, lukt dat nog.'

Hoge studieschulden

De LSVb en FNV Young & United zijn daarom de campagne 'Niet mijn schuld' gestart, waarmee ze het leenstelsel proberen af te schaffen. 'Je moet dan ook iets doen aan die hoge huurprijzen', vindt Muns.

Behalve in Groningen en Wageningen wordt deze week ook nog geprotesteerd in Amsterdam (woensdag), Utrecht (woensdag) en Nijmegen (donderdag).

Ben jij een student met hoge kamerhuur of ervaar je andere problemen met je huurcontract? We horen je verhaal graag. Mailen kan naar redactie@rtvnoord.nl.