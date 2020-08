Chinezen stemmen toe: Zivkovic traint mee met FC Groningen

Dat bevestigt technisch directeur van FC Groningen Mark-Jan Fledderus.

Omdat de competitie op het tweede niveau van China stilligt, wil de aanvaller graag fit blijven. Dat kan nu dus bij de FC. De club waar hij nog altijd in de boeken staat als jongste debutant ooit.

Wat het meetrainen betekent voor een eventuele overgang van de speler, is niet duidelijk. 'Verder kan ik er nog weinig over zeggen', aldus Fledderus.

Op huurbasis

Donderdag zei Zivkovic' zaakwaarnemer Guido Albers nog dat de speler openstaat voor een contract bij FC Groningen.

Dat zou dan wel op huurbasis moeten. Dat de FC Zivkovic koopt, is volgens Albers vanwege het prijskaartje uitgesloten. 'Hij is voor drie miljoen naar China gegaan en hij is echt niet minder waard geworden, hoor.'

Carrière Zivkovic

Hoewel Zivkovic slechts 23 jaar is, heeft hij al diverse clubs op zijn palmares staan. Na zijn indrukwekkende start bij FC Groningen, met elf goals in veertig wedstrijden, nam Ajax hem in 2014 voor circa tweeënhalf miljoen euro over.

Maar in Amsterdam wist hij nooit echt potten te breken. De club verhuurde hem aan Willem II en FC Utrecht. In 2017 stapte Zivkovic over naar het Belgische Oostende, voordat hij in 2019 naar China vertrok.

