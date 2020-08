Eerste dag coronateststraat Veendam volgeboekt

Elders in het land, zoals hier in Rotterdam, zijn al teststraten waar je doorheen kunt rijden (Foto: Koen van Weel/ANP)

De GGD Groningen opent dinsdag een nieuwe testlocatie in Veendam. Met 45 aanmeldingen zit de eerste dag vol.

De locatie aan de Schippersstraat 33 in Veendam is de eerste 'drive through'-teststraat van Groningen.

Opstarten

Het personeel moet de eerste dag nog wennen aan de procedures en werkt nog niet op volle sterkte.

'We hebben nu 45 aanmeldingen en daarmee zit de eerste dag vol', zegt woordvoerder Hanneke Mensink namens de GGD. 'In andere regio's worden er bij vergelijkbare teststraten zo'n twintig mensen per uur getest. Daar werken wij ook naartoe.'

Rijdend, lopend of fietsend

Groningers met coronaklachten die zich willen laten testen, kunnen een afspraak maken via rijksoverheid.nl/coronatest of telefonisch via 0800 – 1202.

Deelnemers blijven tijdens het afnemen van de test in de auto zitten. Het is ook mogelijk om op de fiets of te voet de testlocatie te bezoeken.

De teststraat is van maandag tot vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Testlocatie UMCG verplaatst

Groningers konden zich tot nu toe alleen laten testen in het UMCG. Vanaf 1 september wordt die testlocatie verplaatst naar het voormalige Philipsgebouw aan de Europaweg in Stad.

