Oude zedenzaak uitgesteld door blunder Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft in een drie jaar oude zedenzaak verzuimd het slachtoffer uit te nodigen voor de rechtszitting. De vrouw wilde gebruik maken van haar wettelijke spreekrecht, maar was niet op de hoogte gebracht dat de zaak maandag diende.

De vrouw stapte in augustus 2018 naar de politie. Ze was door haar oom in Groningen aangerand. De toen 19-jarige vrouw studeerde in Groningen, maar had nog geen kamer. Ze kon tijdelijk bij haar oom wonen. In de badkamer zou ze door de man zijn betast. Overstuur stapte ze in de bus naar haar moeder in Stadskanaal. Die belde de politie.

'Wat zie je er lekker uit'

De 71-jarige man erkende maandag tegenover de rechters dat hij die dag in de badkamer het meisje toesprak met 'Wat zie je er lekker uit' en hij omhelsde haar. Meer was er niet gebeurd. 'Het was opbeurend bedoeld', zei de man.

Het nichtje was slechts gekleed in ondergoed. De man vond zijn uitspraak achteraf onhandig, maar hij had er geen kwaad ingezien.

'Waar is het slachtoffer?'

De vrouw deed uiteindelijk in november 2018 aangifte. Daarna bleef het stil. Betrokkenen wachten sindsdien op duidelijkheid.

Halverwege de zitting vroeg de rechter zich hardop af waarom het slachtoffer er niet was. De vrouw liet vorig jaar in juni weten dat zij een advocaat in de arm had genomen en gebruik wilde maken van haar spreekrecht.

Zaak aangehouden

De officier van justitie kon in het dossier niet terugvinden dat de vrouw was uitgenodigd. Om dit te kunnen herstellen vroeg ze de rechtbank de zaak aan te houden. De rechter ging hierin mee.