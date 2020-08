Ouderen in een sociale bubbel? 'Het inperken van vrijheden is heel ingrijpend'

Met de sociale bubbel bedoelen ze dat ouderen een beperkt aantal sociale contacten hebben en meer binnen blijven. Op deze manier zouden ze beter beschermd worden tegen het coronavirus en kunnen jongeren blijven genieten van de vrijheden die nu gelden. Maar zitten ouderen er wel op te wachten?

Bezoek

Een van de ideeën is het inperken van het aantal bezoekers aan verpleeg- en verzorgingshuizen. Elke bewoner zou een kleine groep bezoekers krijgen; daarbuiten is niemand welkom. Bij Groningse verpleeghuizen gaan de handen daarvoor niet op elkaar.

We hebben per 1 juli alle restricties opgeheven. Bezoek is altijd welkom, en ook bewoners mogen weer op bezoek gaan Petra de Haan - Zonnehuisgroep Noord

Veel zorginstellingen hebben de bezoekersregeling juist versoepeld de afgelopen tijd. Zo ook bij de Zonnehuisgroep Noord. 'We hebben per 1 juli alle restricties opgeheven. Bezoek is altijd welkom, en ook bewoners mogen weer op bezoek gaan, mits er geen coronabesmetting is natuurlijk', vertelt woordvoerder Petra de Haan.

Welzijn

Een sociale bubbel is in die zin weer een stap terug. 'Het gaat niet alleen over de veiligheid, maar ook over het welzijn van de bewoners. Het inperken van de vrijheden is heel ingrijpend. Daarom is het juist belangrijk om elke situatie opnieuw te beoordelen en maatwerk te leven', vervolgt ze.

Terug naar de situatie zoals in maart, wil Zonnehuisgroep Noord absoluut niet. 'Wij doen er alles aan om een lockdown te voorkomen.' Voor een sociale bubbel is nu ook geen aanleiding, oordeelt ze.

In plaats van inperken doen we juist een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid Renate Weiland - Zorgroep Meander

Ook bij Zorggroep Meander zijn ze juist blij met de versoepelingen en voelen ze niks voor een stap terug. 'Zowel bezoekers als bewoners waren erg blij dat ze elkaar weer kunnen zien. Wij zijn ook blij dat we iedereen weer kunnen ontvangen. In plaats van inperken doen we juist een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid', laat woordvoerder Renate Weiland weten.

ZINN Ouderenzorg reageert: 'Wij zien op dit moment geen noodzaak om ons beleid aan te passen. Onze bewoners hebben de vrijheid om hun eigen keuzes te maken.'

Hoe denkt de doelgroep er zelf over?

Henk van der Velde (77): 'Ik probeer nog zoveel mogelijk te doen. Ik ben gezond en voel me goed. Bovendien is er nog veel te doen, zo ben ik onder meer voorzitter van Dorpsbelangen Bedum. Zolang er werk is, ga ik daarmee door. Ik houd me daarbij netjes aan de regels, ik was mijn handen en houd afstand. Ik wil niet binnen zitten als er buiten werk te doen is.'



Kor Langerhuis (70): 'Ik ben net terug van een fietsvakantie in eigen land. Het viel me op dat ouderen afstand hielden, maar jongeren niet. Waarom zou ik dan binnen gaan zitten om hen meer ruimte te geven als ze de regels niet eens respecteren?'

'Snappen de zorgen'

Net als andere zorginstellingen is ook Zorggroep Groningen niet enthousiast over het idee van een sociale bubbel. 'Het is schipperen tussen veiligheid en welzijn van bewoners, maar wij vinden het niet wenselijk om de vrijheid van onze cliënten in te perken. Want dat is wat zo'n sociale bubbel in feite doet', zegt Wilko van den Bergs van Zorggroep Groningen.

Wel snapt hij waarom het OMT hier over nadenkt. 'Ze hebben zorgen om de veiligheid van ouderen, dat hebben wij ook. Maar in plaats van een sociale bubbel zijn we juist dagelijks bezig om het belang van de maatregelen te benoemen, juist ook tegen bezoekers. Daarnaast werken wij zoveel mogelijk met vast personeel op vaste afdelingen, om die beweging zo klein mogelijk te laten zijn.'

'Stigmatiserend'

De ANBO, de bond voor ouderen, reageert afwijzend op de OMT-oproep. 'Het is een kunstmatige ingreep die stigmatiserend werkt. Ook zet het generaties tegen elkaar op', aldus de bond in een schriftelijke reactie.

