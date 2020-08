Gasberaad maakt met boekwerk de balans op: ‘Zo kunnen we niet verder’

Liefst 155 pagina’s telt het boekwerk 'Boudel op rieg' van het Groninger Gasberaad. Het is een overzicht van de Groningse gaswinningsproblematiek met één hele heldere conclusie: zo kunnen we niet verder.

De club waarin allerlei maatschappelijke organisaties zijn verenigd erkent dat er door de jaren heen enorm veel werk is verzet. ‘Er is door heel veel mensen, op heel veel fronten, ontzettend hard gewerkt’, schrijft het Gasberaad. Maar toch is het niet gelukt om een echte oplossing te vinden voor het gros van de problemen.

‘Veel professionals zijn de afgelopen jaren stukgelopen op het dossier. Dat was niet omdat ze hun best niet deden. Een auto met vierkante wielen gaat ook niet harder rijden met een zwaardere motor.’ De problemen liggen veel dieper, redeneert het Gasberaad.

Probleem is van niemand

In Boudel op rieg (pdf) wordt pijnlijk duidelijk hoe het ervoor staat in Groningen. Er zijn zo enorm veel spelers in het veld, maar het ontbreekt aan centrale regie. ‘Een probleem van velen is het probleem van niemand’, is de conclusie.

Met een afbeelding in het boekwerk laat het Gasberaad alle spelers zien, die samen een ondoorzichtige brei van partijen vormen. Maar in de praktijk is dit wel waar bewoners mee te maken hebben.

Meest uitzichtloos

Een van de problemen is volgens het Gasberaad dat er continu wordt gekeken naar aantallen. Dat is bij de versterking zo, maar ook bij de schadeafhandeling. Grote en complexe zaken worden daarom vooruitgeschoven, zo is de redenering. ‘Complexe gevallen kosten veel tijd en in die tijd kan een groter aantal eenvoudige gevallen worden afgehandeld.’

‘Het wrange resultaat daarvan is dat juist de mensen die het diepst in de problemen zitten, het langst uitzichtloos moeten wachten. Vanuit het perspectief van de bewoner is dat niet uitlegbaar.’ Deze mensen moeten volgens het Gasberaad juist met voorrang worden geholpen. ‘Ook als dat ten koste gaat van de snelheid bij het afvinken van de aantallen.’

Tal van regimes

In Boudel op rieg wordt ook aangetoond hoeveel verschillende regimes er gelden voor allerlei groepen inwoners. Zo zijn er in de versterkingsoperatie alleen al meer dan twintig verschillende groepen gecreëerd met allemaal eigen regels. De ongelijkheid in het aardbevingsgebied is een logisch gevolg. van al die verschillende regimes.

Het kan en moet anders, vindt het Gasberaad. Niet voor het eerst overigens. In 2017 werd met ‘De wal keert het schip’ al eens een manifest opgesteld en vorig jaar klopte het Gasberaad op de deur met ‘Crisis op de klei’.

Herstel

‘De versterkingsoperatie liep vast onder regie van NAM en kreeg ook geen vleugels in het systeem van de overheid. Wij denken dat er eigenlijk maar één weg is waarlangs het nog wel kan lukken en daarvoor moeten we terug naar de bewoners.’

In Boudel op rieg gaat het Gasberaad in tien stappen voor een werkelijk herstel van Groningen en de Groningers. Een belangrijke pijler daarin is het afstappen van denken over aansprakelijkheid en overgaan naar denken aan verantwoordelijkheid. Ook moet de regie echt naar de bewoner gaan, die nu nog altijd afhankelijk is van al die verschillende partijen.

Leesvoer voor ministers

Afgelopen vrijdag heeft het Gasberaad de eerste exemplaren aangeboden aan de ministers Eric Wiebes (VVD, Economische Zaken) en Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken).

'We hopen dat ze bereid zijn de kritiek open te ontvangen en onder ogen te willen zien', aldus het Gasberaad. 'En dat ze niet te snel in het Haagse standaard defensief te schieten. Wie de Barometer leest, kan niet anders dan concluderen dat ze nog niet klaar zijn in Groningen.'



