Geen Dag van de Grunneger Toal, wel een talkshow

Deze Dag, die ieder jaar in maart wordt gehouden, werd dit jaar in verband met de coronacrisis verplaatst naar het najaar, maar de organisatie is tot het inzicht gekomen dat 'een groot publieksevenement neerzetten dit jaar geen optie is'.

Digitaal alternatief

Daarom is gekozen voor een digitaal alternatief: een talkshow in en over de Groninger taal met als titel: Moi Forum! – Veur Mekoar. Centraal thema van de uitzending is het gebruik van het Gronings in de huidige tijd en in de toekomst.

In het Forumgebouw in Stad ontvangt RTV Noord-presentator Marcel Nieuwenweg, bijgestaan door sidekick Jan Veldman, verschillende Groninger gasten aan tafel. Tussen de gesprekken door zijn er optredens van Wat Aans! en Westkantstad.

Gastenlijst

Op de gastenlijst staan onder anderen Koos Wiersma, burgemeester van Appingedam, Rick Baptist van rapformatie Wat Aans en acteur Roger Goudsmit.

De talkshow wordt om acht uur ’s avonds rechtstreeks uitgezonden en gestreamd via Platform F, het online platform van het Forum.