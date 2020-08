Stadhuis ingepakt in Stadhuis: 'Alleen de schaduw klopt niet helemaal'

De afbeelding op het doek is een idee van de aannemer, laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'Normaal hangen ze er een groen doek voor, maar nu hebben ze er het Stadhuis op geprojecteerd. Een mooi plaatje', vindt de woordvoerder, die zelf opkeek van het ingepakte pand.

Dertien weken

Het doek blijft dertien weken hangen. 'Al is dat wel afhankelijk van het weer. In de tussentijd reinigt Rottinghuis de gevel, verven ze de kozijnen en restaureren ze het natuursteen op de plekken waar het beschadigd is.'

'Bovendien vervangt de aannemer de komende weken het glas. Er komt enkel glas in het Stadhuis: dubbel glas mag niet, omdat het een monument is. Wel isoleert het nieuwe glas beter dan het glas dat er nu in zit', zegt de woordvoerder

Tot maandag waren de steigers voor het Stadhuis nog te zien (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Stand van de zon

Op de Grote Markt valt het doek maandagmiddag meteen op: verschillende passanten kijken even om.

Een bouwvakker noemt een klein minpuntje op: 'Het is wel jammer dat de schaduw niet klopt met de stand van de zon', zegt hij.

Verbouwing

Het Stadhuis van Groningen wordt voor ruim 19 miljoen euro verbouwd. De gemeente wordt nu bestuurd vanuit een tijdelijk stadhuis aan de Radesingel in Stad. De bedoeling is dat de verbouwing begin 2022 klaar is.

