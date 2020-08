Gaswinning zorgt voor verzakkende grafzerken: 'Het loopt de spuigaten uit'

Een begraafplaats in Wittewierum (Foto: Jan de Jonge/Groningen in Beeld)

Toch is het voor Peter Veenstra uit Uithuizermeeden serieus genoeg om over aan de bel te trekken. 'Door de aardbevingen dreigen heel veel grafmonumenten te verzakken of om te vallen', zegt de eigenaar van een natuursteenbedrijf.

Garantie

Vanaf 2014 is Veenstra er al mee bezig. 'Op begraafplaatsen in Loppersum, Stedum, Wittewierum, Garrelsweer, Zeerijp en Middelstum zien wij namelijk opvallend meer schade dan elders', weet hij.

Veenstra levert in veel gevallen de steen. 'Daar zit natuurlijk garantie op', zegt hij, 'dus wij krijgen vaak een telefoontje van de familie dat de steen op omvallen staat of dat-ie scheef staat, ook al staat die steen dan op een grafkelder. Nou, dat is het beste fundatie voor een grafmonument.'

Ik heb becijferd dat ons dat vanaf 2012 zo'n 40.000 euro heeft gekost. Peter Veenstra - levenrancier van grafmonumenten

Veenstra herstelt de schade gratis, zegt hij, maar: 'Het loopt zo langzamerhand de spuigaten uit.'

Hij heeft het dan over schadepost van gemiddeld 250 euro per keer. 'Ik heb becijferd dat ons dat vanaf 2012 zo'n 40.000 euro heeft gekost. Schade waar wij geen debet aan zijn, die ontstaan is door aardbevingen, maar die niet door de NAM is gecompenseerd.'

Zonder succes

Niet dat Veenstra niet heeft geprobeerd om z'n geld terug te krijgen. 'We zijn sinds 2014 in gesprek met eerst de NAM en vervolgens Arcadis en Archipunt. Maar zonder succes...'

