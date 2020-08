Verdachte Marumer (43) had wapen vanwege bedreigingen

Een arrestatieteam bij de inval in Oosterwolde (Foto: De Vries Media)

De man (43) uit Marum die eind februari in zijn been geschoten werd bij een grote politieactie in het Noorden claimt een wapen te hebben uit zelfverdediging.

De man zegt bedreigd te worden door personen uit het Groningse criminele circuit. Daarom ging hij gewapend op pad. Hij is eerder veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten.

Betrokken bij wapenhandel

Hij blijft langer vastzitten, zo is tijdens een tweede pro-formazitting besloten. De man wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij wapenhandel vanuit een kringloopwinkel in het Friese Oosterwolde. Hij werd eind februari met negen anderen aangehouden.

De Marumer wil graag naar huis, omdat zijn vader dementerend is. Hij wil voor hem zorgen. Het OM is het daar niet mee eens, omdat de kans bestaat dat hij weer de fout in gaat.

Banden met België en Oost-Europa

De groep opereerde niet alleen in Nederland: volgens het Openbaar Ministerie waren er banden met een Belgische bende. Zij leverden wapens en explosieven. Ook had de bende banden met Oost-Europa: daar kwamen de wapens vandaan.

De Marumer werd in Drachten aangehouden bij een door de politie opgezette wapendeal. In zijn auto werden kilo’s drugs en een wapen gevonden.

Twee verdachten kwamen wegens een kleinere rol in het geheel weer vrij. Een derde man is in juni vrijgelaten. Zeven anderen zitten nog steeds vast. Hun wordt drugs- en wapenhandel ten laste gelegd.

Kilo's drugs, wapens en explosieven aangetroffen

De hoofdverdachte, Hendrik van der H., had een kringloopwinkel in Oosterwolde. Op zeventien plaatsen in Nederland, waaronder Marum, Roden, Groningen, Stadskanaal en Winschoten, heeft de politie een arsenaal aan wapens aangetroffen. Onder meer granaten, Kalasjnikovs, vuistvuurwapens, kruit, springstoffen en kilo’s synthetische drugs.

Van der H. wordt ook verdacht van mensenhandel en oplichting. De derde verdachte die vrijkwam, woonde bij Van der H. in huis. Hij moest allerlei klusjes doen, zoals dierenpoep scheppen, en werd regelmatig mishandeld. De man heeft een lage intelligentie en verslavingsproblemen.

Zes andere verdachten blijven ook vastzitten

Naast de man uit Marum staan nog zes andere verdachten uit Noord-Nederland terecht. Ook zij blijven vastzitten. Het gaat om Van der H., een wapenexpert uit Leeuwarden, twee mannen uit Drenthe en twee zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Vanwege het schot dat tijdens de arrestatie gelost is, loopt de Marumer nog steeds moeilijk. Hij zei dat het wel beter gaat en dat hij in de gevangenis behandeld wordt.

In oktober staat een volgende zitting gepland. Tegen het einde van het jaar wordt de inhoudelijke behandeling verwacht.



Lees ook:

- Marumer verdachte (43) van wapenhandel blijft langer vastzitten

- Onderzoek naar grootschalige wapenhandel in Noorden is ‘verre van compleet’

- Verdachten Noord-Nederlandse wapenbende zestig dagen langer vast