Stadse horeca wil financieel noodpakket: 'We worden meer gestraft dan geholpen'

Horeca kan gebruik maken van de NOW-regeling van de Rijksoverheid, maar dat is volgens Poolman voor het merendeel van de horecabedrijven niet genoeg. Hij heeft daarom een pamflet geschreven dat hij wil aanbieden aan het kabinet.

'Tot nu toe zijn er enkele tientallen ondertekenaars', zegt de nachtburgemeester. Hij hoopt dat horecazaken kunnen blijven bestaan en dat zo weinig mogelijk mensen hun baan verliezen..

Tijdelijk anders ingericht

De horeca mag in Nederland sinds 1 juni weer open. Voor die tijd moesten cafés en restaurants noodgedwongen ruim twee maanden dicht. Horecazaken hebben hun zaak tijdelijk anders ingericht om aan de coronaregels te kunnen voldoen. In veel zaken is dat gedaan door stoelen en tafels verder uit elkaar te zetten. In andere gelegenheden zijn de wijzigingen meer ingrijpend. Zo heeft nachtcafé Warhol zitzakken op de dansvloer gelegd, omdat mensen niet mogen dansen.

Tien procent van de omzet

'Sommige zaken draaien nog niet eens tien procent van de omzet die ze normaal draaien', zegt Poolman. 'Tijdelijk helemaal sluiten is ook geen optie, want dan verdien je niets. Nu moeten ondernemers kiezen tussen de volksgezondheid en de eigen portemonnee.'

Eén van de zaken met fors omzetverlies is muziek- en evenementencafé Lola aan de Pelsterdwarsstraat in Groningen. Ilja de Bruijn, de eigenaresse van Lola, zegt nog tien tot twintig procent van haar normale omzet te draaien. 'Af en toe komt er een solo-artiest, dan kan ik 28 mensen kwijt in de zaal. Maar normaal gesproken komen hier bandjes optreden. Die komen tussen de festivals door, op dinsdagavond. Die avonden mis ik nu.'

Het kost me de helft van de omzet in die vrijdag- en zaterdagacht. En waarom moet het in het hele gebied binnen de Diepenring? Ilja de Bruijn - eigenaresse van Lola

Op 1 juni mag de horeca in Nederland na twee en een halve maand weer open en kan De Bruijn weer omzet gaan draaien. Met de nodige aanpassingen: in Lola staan tafels met stoelen, terwijl er normaal gesproken vooral gedanst wordt.

Begin augustus worden de financiële problemen voor De Bruijn plotseling weer groter. De Veiligheidsregio Groningen besluit dan dat horeca binnen de Diepenring op vrijdag- en zaterdagavond na 1.30 uur niemand meer naar binnen mag laten. 'Het kost me de helft van de omzet in die nachten. En waarom moet het in het hele gebied binnen de Diepenring?', vraagt ze zich hardop af. 'Ja, in de Poele- en Peperstraat is het veel te druk, maar hier, in een zijstraat van de Vismarkt, staan geen rijen.'

'Alleen maar overleven'

'Ik hoef het alleen maar te overleven', zegt De Bruijn, die geen gouden bergen verwacht van de overheid. 'Iedereen heeft last van de situatie. Als ik het maar kan volhouden tot de coronacrisis voorbij is.'

'Meer personeel, minder omzet'

Ook café Warhol, dat in de Papengang in Stad zit, steunt het pamflet van de nachtburgemeester. Warhol moest afgelopen week nog dicht vanwege het overtreden van de coronaregels, maar is inmiddels weer open.

We zijn tweeënhalve maand dicht geweest. Die gemiste omzet haal je nooit meer in Indy Hammingh - manager Warhol

Manager Indy Hammingh van Warhol zegt dat de huidige NOW-regeling van de Rijksoverheid niet alle kosten dekt. 'We zijn tweeënhalve maand dicht geweest. Die gemiste omzet haal je nooit meer in.'

Hammingh zet tegenwoordig meer personeel in, maar draait minder omzet. 'We hebben elke avond een persoon extra rondlopen, die mensen erop wijst dat ze moeten zitten. Want mensen gaan toch staan. Om de vijf minuten moet je ze op hun plek wijzen.'

Behalve financiële zorgen is er daarom ook stress, zegt Hammingh. 'Je bent steeds bang dat er controle komt, precies op het moment dat iemand staat. Dat is tegen de regels, en dan moet je in Groningen meteen een week dicht.'

15.000 euro per maand

Nachtburgemeester Poolman pleit in zijn pamflet voor een noodpakket dat horeca-ondernemers ondersteunt in doorlopende kosten als pandhuur, energieverbruik en de kosten voor het handhaven van de coronaregels.

Nachtburgemeester Merlijn Poolman (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Een specifiek bedrag noemt Poolman niet, al heeft hij wel een idee. 'In Parijs ontvangen de gesloten nachtclubs tot 15.000 euro per maand aan tegemoetkoming. Hun personeel krijgt daarnaast 85% van het salaris doorbetaald', geeft hij als voorbeeld.

Eventueel sluiten

De nachtburgemeester zegt dat sommige horecagelegenheden in ruil voor meer steun de deuren tijdelijk helemaal zouden willen sluiten. 'Een aanzienlijk deel is daartoe bereid, als dat de volksgezondheid kan bevorderen.'

Poolman hoopt dat de GGD'en, de stadse politiek en burgemeester Schuiling zich achter het pamflet scharen. De burgemeester zou het vervolgens bespreekbaar moeten maken in Den Haag. 'Want vanuit Groningen luiden we nu de noodklok, maar dit geldt voor het hele land.'

